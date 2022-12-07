У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік: 800 млн піде на допомогу Україні

800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні. Це більше коштів, ніж пропонував глава Білого дому. Обидві палати Конгресу США схвалили проект.

На підтримку України також виділили більше коштів, ніж пропонував Байден / Фото Reuters

У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.

Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.

Варто зазначити, що оборонний бюджет США на 45 млрд більше, ніж просив президент Джо Байден. На підтримку України також виділили більше коштів, ніж пропонував глава Білого дому.

Крім того, в бюджеті також закладено понад 6 млрд доларів для стримування Росії в районі операцій Європейського командування. Також у Конгресі погодилися виділити 225 млн доларів для співпраці в галузі безпеки в країнах Балтії.

Також документ продовжує заборону на військову співпрацю з Росією на п'ять років і містить пункт про необхідність підвищити енергетичну стійкість, щоб знизити залежність від російського палива.

Військова допомога США Україні

Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.

У листопаді держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента виділення Україні нової партії озброєнь на суму $400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У пресрелізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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