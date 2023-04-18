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"Путін у стані прострації": окупанти провалили 16-й термін захоплення Донбасу - Маломуж

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2023, 14:44 оновлено 18 квітня, 15:03
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Захоплення Бахмута нині є основною ціллю для російських окупантів. Однак ворог готується до контрнаступу ЗСУ і проводить "евакуацію" на окупованих територіях.
Маломуж, Путин, российские оккупанты
Російські окупанти провалили 16 термін захоплення Донбасу / Колаж фото Главред, скріншот з відео, Міноборони РФ

Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції на Донбасі. Однак їм так і не вдалось добитись того "успіху", на який очікує російський диктатор Володимир Путін. Армія країни-агресорки провалила вже 16 конкретних термінів захоплення Донецької та Луганської областей. Про це в ефірі FREEDOM заявив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Путін віддавав розпорядження Шойгу, Герасимову, Пригожину. Всі ці терміни провалені. Росія все-таки намагалася і продовжує намагатися виконати цю задачу, але вже не маючи стратегічних сил і засобів. Найголовніше, що вони видихалися стратегічно. Ми підірвали оборонну міць російської армії, особливо професійну частину і найманців, які були боєздатними, які могли вести активні бойові дії в будь-яких точках світу, навіть в Сирії вони активно використовували ВДВ, десантно-штурмові війська і морську піхоту. В Україні вони провалилися", - сказав Маломуж.

Нині головною ціллю РФ залишається захоплення Бахмута Донецької області. Саме туди була перекинута переважна кількість окупантів та військової техніки.

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"Вони ще намагаються підтягнути кілька боєздатних частин, наприклад, дивізію ВДВ, щоб все-таки захопити Бахмут, можливо, просунутися в напрямку Авдіївки, Мар’їнки, Лимана, більш вперто тримати напрямок Сватове-Кремінна ... Все, що вони могли сюди кинути, вони вже кинули. Знищення щоденно від 500 до 1100 людей — це фактично знецінювання всіх сил РФ не тільки на цьому напрямку, а в цілому тих сил, які вони кидають на війну в Україні ... Є локальні задачі, які вони все ж таки намагаються виконати — це захопити Бахмут, Авдіївку, можливо ще кілька населених пунктів", - додав генерал.

Він зазначив, що попри потенційні перспективи, які є в України, ЗСУ зараз навряд чи почнуть контрнаступ. Окупанти бояться українського контрнаступу і вже проводять так звану "евакуацію" представників спецслужб та цивільного населення, які проводили репресивні дії на окупованих територіях.

Маломуж заявив, що навіть сам Путін вже втрачає своє обличчя завдяки провалу російської армії.

"А російські військові тут вже не розуміють, яка у них буде перспектива на фронті. Скоріш за все, вони думають, що будуть знищені. Не тільки бійці, але й командири вже розуміють, що виграти щось неможливо ... Він (Путін – Главред) і його команда вже багато разів заявляли, що Донецька область вже практично окупована, Бахмут давно захоплений. Цього немає насправді", - сказав Маломуж.

Генерал додав, що диктатор продовжує свої спроби "перемогти". Він дає нові розпорядження командувачам, погрожує їм звільненням, кидає на фронт нові резерви, але нічого не виходить.

"Від деяких ситуацій він в стані прострації — не розуміє, як це може бути. Всі сили задіяні, всі засоби, використовується тактика завдання ударів авіацією, вони знищують все, що живе. Але наші бійці і командири стоять. Більше того — вони проводять і контрудари, контратаки і далі, що найголовніше, знищують всі сили і засоби, не тільки живу силу, а й вогневі засоби, склади, боєприпаси, тобто ті резерви, які вони ще можуть задіяти для наступальних операцій. Цей етап, я вважаю, вони програли", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ.

За словами Данілова, все вирішиться в останній момент. Україна має кілька сценаріїв проведення військової операції.

У Bloomberg опублікували матеріал, в якому передбачається, що ЗСУ підуть у контрнаступ у травні, причому відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб поставити під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" російських окупантів до Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, в Бахмут перекинули повітряно-десантні війська для того, щоб спробувати стримати можливу контратаку українських сил.

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