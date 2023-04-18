УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Він ще ніколи не був так близько до провалу": експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані території

Альона Вороніна
18 квітня 2023, 14:12 оновлено 18 квітня, 14:17
183
Диктатор РФ дуже боїться, його "ламає" відвідування окупованих українських територій. Але йому довелося це зробити через паніку у генштабі окупаційних військ.
Владимир Путин, Александр Коваленко
Експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані території/ скрін, Facebook Коваленко

Російський диктатор Володимир Путін був змушений відвідати окуповані українські території, щоб показати росіянам, нібито у загарбників "усе йде за планом". Кремлю потрібно було створити красиву картинку, тому що у генштабі російських окупаційних військ уже розгорається паніка.

У військовому керівництві країни-агресорки РФ зростає паніка через те, що окупанти не можуть передбачити, на якому напрямку українські військові підуть у контрнаступ. Відповідно, вони не можуть підготуватися до нього. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Коваленко нагадав, що Путін всього дуже сильно боїться. Тому такий візит на окуповані території, про який Кремль та російські пропагандисти повідомили вранці 18 квітня, дуже показовий. До того ж така поїздка уже не перша за останні час.

відео дня

"(Путін – ред.) людина до неподобства боягузлива. Але останнім часом здійснює один демонстративний візит на окуповані території України за іншим. Можна тільки уявити, як його ламає ця ситуація. Адже він навіть з гелікоптера боїться виходити, поки лопаті не зупиняться...", – зазначає військово-політичний оглядач.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Він наголосив, що такий візит – це спроба переконати росіян, нібито в РФ "усе йде за планом" в Україні. Хоча насправді це лише показує, наскільки Путін та його війна проти України близькі до провалу.

"Красива картинка контрольованої ситуації на тлі паніки в генштабі РОВ (російських окупаційних військ – ред.), який не може передбачити напрямок контрнаступу ЗСУ та підготуватися до нього. Так, візит показовий. Показовий тим, що путіну особисто довелося тягнутися на ТОТ (тимчасово окуповані території – ред.) для того, щоб вчергове переконувати споживачів інформаційного фаст-фуду про стабільність "сво". Власне, путін ще ніколи не був такий близький до провалу... Хоча, він із цього провалу і не вибирався", – зазначив Коваленко.

Чого боїться Путін

Також військово-політичний оглядач нагадав, що Путін дуже боягузлива людина і рівень його параної просто зашкалює. На думку Коваленка, у російського диктатора немає двійників, адже він їх боявся б.

"Якщо хтось хоче сказати, що це двійник зустрічався з Лапіним, то вчергове з упевненістю повторюся – у Путіна немає двійників. А немає двійників у нього, тому що Путін їх боїться", – висловив думку оглядач.

Коваленко зазначив, що Путін боїться не лише двійників. Він нагадав, як глава Кремля у 2016 році упродовж пів року не залишав Росію, тому що боявся, що США нібито можуть збити його літак. За тих пів року він відвідав лише Білорусь.

"2020-го, як всі пам'ятають, він взагалі сховався на рік у бункері в Ново-Огарьово, побоюючись коронавірусу. До речі, тоді офіційні заходи всі були зведені нанівець, хоча могли ж використовувати двійників хоч кожен день, чи не так?", – наголосив Коваленко.

Візит Путіна на окуповані території

Вранці 18 квітня російські пропагандисти заявили, нібито диктатор РФ Володимир Путін відвідав окуповану частину Херсонщини і так звану "ЛНР". Відповідна інформація про візит з’явилася також на сайті Кремля, де зазначалося, нібито Путін прийняв доповіді офіцерів-окупантів про ситуацію на херсонському та запорізькому напрямках і привітав загарбників з Великоднем.

Проте у мережі засумнівалися, що зйомки проводилися насправді на Херсонщині та у самопроголошеній "ЛНР", а також в тому, що людина на відео – це дійсно президент країни-агресора РФ, а не один з його двійників. Свої коментарі користувачі опублікували в Telegram-каналах.

Пізніше з’явилося відео, яке підтверджує, що якщо Путін і відвідував окуповані території, то робив це ще до Великодня. На відео російський диктатор, тримаючи в руках ікону перед врученням її окупантам, чітко каже "Зараз ось Пасха буде".

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території України. Він наголосив, що російський диктатор відвідав загарбані окупантами території, щоб наостанок насолодився злочинами "своїх". Також Подоляк наголосив на тому, що деградація авторитетності диктатора РФ Путіна за рік була разючою, адже якщо рік тому у світі ще чекали його заяв, то тепер він просто припинив бути політичним суб’єктом.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Херсонська область Олександр Коваленко новини Донбасу
Реклама

Головне за день

"Путін у стані прострації": окупанти провалили 16-й термін захоплення Донбасу - Маломуж

"Путін у стані прострації": окупанти провалили 16-й термін захоплення Донбасу - Маломуж

14:44 Україна
Єгипет відмовив РФ у підтримці та готує постачання боєприпасів в Україну – WP

Єгипет відмовив РФ у підтримці та готує постачання боєприпасів в Україну – WP

13:31 Світ
Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території: "Наостанок насолодився злочинами"

Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території: "Наостанок насолодився злочинами"

12:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:55

Заглухлий вертоліт і різний одяг: відео з поїздкою Путіна на Херсонщину виявилося постановкою

14:49

Мрійливі знаки зодіаку: 3 справжніх фантазера, чиї мрії збуваються

14:44

"Путін у стані прострації": окупанти провалили 16-й термін захоплення Донбасу - МаломужВідео

14:20

Що використовувати замість плойки: 3 способи порадувати себе красивими локонами

14:19

Оптична ілюзія підкорила всіх: найважча картинка, яку неможливо розгадати за 10 секундВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:12

"Він ще ніколи не був так близько до провалу": експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані територіїВідео

14:07

"Кроликів" зацькували: комік-дуету скасували тур по США через підтримку РФВідео

13:58

Соковиті котлети, від яких вся сім'я ахне: всього 50 мл секретної води додайте в фарш - рецептВідео

13:55

Як виростити великий хрін: простий спосіб, про який знають не всі городники

Реклама
13:31

Єгипет відмовив РФ у підтримці та готує постачання боєприпасів в Україну – WP

13:29

Чим турецька кава відрізняється від звичайної: найкращий рецепт ароматного напоюВідео

13:12

Гороскоп на завтра 19 квітня 2023: Рибам - веселощі, Тельцям - витратиВідео

13:04

Чому не можна чіпати гілки яблуні 19 квітня: прикмети і дуже суворі заборониВідео

12:53

Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території: "Наостанок насолодився злочинами"

12:48

"Великдень буде...": Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину — відео готували заздалегідьВідео

12:45

Ігор Кондратюк в жорстких виразах пояснив, чому пора відстати від Ані ЛоракВідео

12:13

Головоломка для найуважніших: потрібно за 49 секунд знайти корону серед песиків коргі

12:00

Число і колір мають значення: які квіти можна і не варто дарувати жінці

11:51

Переговори після контрнаступу ЗСУ: Макрон запропонував КНР план щодо України – Bloomberg

11:39

Рот ледве відкривається, білясті очі жахливо блищать: Кіркоров дав перший концерт після пластикиВідео

Реклама
11:05

"Уже зібрали речі": окупанти на Херсонщині готуються до чергового "жесту" – ГуменюкВідео

10:44

Путін готовий до "екстремальної тактики" через контрнаступ ЗСУ — The Guardian

10:35

Бої тривають, ситуація контрольована: Сирський розповів, що відбувається в Бахмуті

10:16

Армія РФ не виконала мрію Путіна, він розчарований і покладає останню надію на вагнерівців – ISWВідео

09:55

Українські безпілотники вже дістають до Москви: Буданов розповів подробиці

09:48

"Де вони в Підмосков'ї "ЛНР" знайшли?": у Мережі не повірили у візит Путіна на окуповані територіїВідео

09:07

Сонячне затемнення 20 квітня 2023: Овнам - нові можливості, Дівам - великий прибуток, Рибам - зміниВідео

08:41

Диктатор РФ Путін "засвітився" у двох окупованих областях України та безстрашно тиснув усім рукиВідео

08:40

В Одесі таксист вихваляв Путіна і виправдовував зґвалтування українок військовими РФВідео

08:34

Путін може оголосити про завершення "СВО" на 9 травня: Світан пояснив сценарій Кремля

08:20

Армія РФ хоче скоріше перестати програвати війну в УкраїніПогляд

08:00

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника: хто має право та особливості нарахуванняЕксклюзив

07:51

Військові США присутні в Україні: у Пентагоні сказали, яку роль вони виконуютьВідео

07:37

"У його грудях билося гаряче серце патріота": захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Володимир Сохацький

06:56

Злиті "секретні документи" Пентагону можуть бути підробкою - Кірбі

06:20

Безглузді шантажисти розуміють, що зазнають поразкиПогляд

05:30

Війна триватиме, поки є Путін - ФейгінВідео

03:30

Як коптити сало в домашніх умовах: неймовірна хитрість, про яку мало хто здогадується

03:20

"Будьте обережні на цьому тижні": астролог попередила про ескалацію у війніВідео

02:32

"Це просто ганьба": Волочкова заявилася п'яною в лікарнюВідео

Реклама
02:05

Міс Україна-Всесвіт засвітила зайвого у священній річці ЙорданВідео

01:35

Як посмажити цибулю до хрусткої та золотистої скоринки: неймовірний трюк від досвідчених господиньВідео

00:51

Навіщо 18 квітня відкривали всі вікна в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

17 квітня, понеділок
23:41

"Ворог рівняє місто з землею": Маляр розповіла про складну ситуацію в БахмутіВідео

22:34

"Хто він – ми знаємо": Буданов розповів, що буде з окупантом, який обезголовив воїна ЗСУВідео

21:51

Пиво в СРСР не було ідеалом: чим насправді поїли радянських громадян

21:27

Коли в Україну прилетить тепло: синоптики назвали датуВідео

21:16

"Може бути 2,5 тисячі ракет": Світан здивував прогнозом про нові російські атакиВідео

20:46

Настя Каменських зізналася, чому Потап зник з її соціального життяВідео

20:35

Армійці хочуть закінчити війну, вони усунуть Путіна першими - Марк Фейгін

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти