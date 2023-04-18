"Він ще ніколи не був так близько до провалу": експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані території

Диктатор РФ дуже боїться, його "ламає" відвідування окупованих українських територій. Але йому довелося це зробити через паніку у генштабі окупаційних військ.

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Експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані території/ скрін, Facebook Коваленко

Російський диктатор Володимир Путін був змушений відвідати окуповані українські території, щоб показати росіянам, нібито у загарбників "усе йде за планом". Кремлю потрібно було створити красиву картинку, тому що у генштабі російських окупаційних військ уже розгорається паніка.

У військовому керівництві країни-агресорки РФ зростає паніка через те, що окупанти не можуть передбачити, на якому напрямку українські військові підуть у контрнаступ. Відповідно, вони не можуть підготуватися до нього. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Коваленко нагадав, що Путін всього дуже сильно боїться. Тому такий візит на окуповані території, про який Кремль та російські пропагандисти повідомили вранці 18 квітня, дуже показовий. До того ж така поїздка уже не перша за останні час.

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"(Путін – ред.) людина до неподобства боягузлива. Але останнім часом здійснює один демонстративний візит на окуповані території України за іншим. Можна тільки уявити, як його ламає ця ситуація. Адже він навіть з гелікоптера боїться виходити, поки лопаті не зупиняться...", – зазначає військово-політичний оглядач.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Він наголосив, що такий візит – це спроба переконати росіян, нібито в РФ "усе йде за планом" в Україні. Хоча насправді це лише показує, наскільки Путін та його війна проти України близькі до провалу.

"Красива картинка контрольованої ситуації на тлі паніки в генштабі РОВ (російських окупаційних військ – ред.), який не може передбачити напрямок контрнаступу ЗСУ та підготуватися до нього. Так, візит показовий. Показовий тим, що путіну особисто довелося тягнутися на ТОТ (тимчасово окуповані території – ред.) для того, щоб вчергове переконувати споживачів інформаційного фаст-фуду про стабільність "сво". Власне, путін ще ніколи не був такий близький до провалу... Хоча, він із цього провалу і не вибирався", – зазначив Коваленко.

Чого боїться Путін

Також військово-політичний оглядач нагадав, що Путін дуже боягузлива людина і рівень його параної просто зашкалює. На думку Коваленка, у російського диктатора немає двійників, адже він їх боявся б.

"Якщо хтось хоче сказати, що це двійник зустрічався з Лапіним, то вчергове з упевненістю повторюся – у Путіна немає двійників. А немає двійників у нього, тому що Путін їх боїться", – висловив думку оглядач.

Коваленко зазначив, що Путін боїться не лише двійників. Він нагадав, як глава Кремля у 2016 році упродовж пів року не залишав Росію, тому що боявся, що США нібито можуть збити його літак. За тих пів року він відвідав лише Білорусь.

"2020-го, як всі пам'ятають, він взагалі сховався на рік у бункері в Ново-Огарьово, побоюючись коронавірусу. До речі, тоді офіційні заходи всі були зведені нанівець, хоча могли ж використовувати двійників хоч кожен день, чи не так?", – наголосив Коваленко.

Візит Путіна на окуповані території

Вранці 18 квітня російські пропагандисти заявили, нібито диктатор РФ Володимир Путін відвідав окуповану частину Херсонщини і так звану "ЛНР". Відповідна інформація про візит з’явилася також на сайті Кремля, де зазначалося, нібито Путін прийняв доповіді офіцерів-окупантів про ситуацію на херсонському та запорізькому напрямках і привітав загарбників з Великоднем.

Проте у мережі засумнівалися, що зйомки проводилися насправді на Херсонщині та у самопроголошеній "ЛНР", а також в тому, що людина на відео – це дійсно президент країни-агресора РФ, а не один з його двійників. Свої коментарі користувачі опублікували в Telegram-каналах.

Пізніше з’явилося відео, яке підтверджує, що якщо Путін і відвідував окуповані території, то робив це ще до Великодня. На відео російський диктатор, тримаючи в руках ікону перед врученням її окупантам, чітко каже "Зараз ось Пасха буде".

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території України. Він наголосив, що російський диктатор відвідав загарбані окупантами території, щоб наостанок насолодився злочинами "своїх". Також Подоляк наголосив на тому, що деградація авторитетності диктатора РФ Путіна за рік була разючою, адже якщо рік тому у світі ще чекали його заяв, то тепер він просто припинив бути політичним суб’єктом.

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