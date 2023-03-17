Візит Сі Цзіньпіна у РФ: у Китаї заговорили про "мир" і "переговори"

Пекін відкидає припущення про намір поставити РФ летальну зброю.

Сі Цзіньпін приїде з візитом в РФ / Колаж ua.depositphotos.com

У Китаї прокоментували майбутній візит голови КНР Сі Цзіньпіна в Росію, про який раніше повідомили в Кремлі.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що КНР відстоюватиме свою "об'єктивну позицію" з регіональних та міжнародних питань, повідомляє CNN.

"Пропозиція Китаю зводиться до однієї пропозиції, яка полягає в тому, щоб закликати до миру і сприяти переговорам", - сказав представник МЗС Китаю.

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При цьому Пекін відкидає припущення про намір поставити РФ летальну зброю.

"Китай завжди займав розважливу і відповідальну позицію, контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону, а економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відкрито і прозоро", - сказав Веньбінь.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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