У Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії

20-22 березня на запрошення глави РФ Володимира Путіна з державним візитом Росію відвідає голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін приїде в РФ і зустрінеться з Володимиром Путіним / Фото: сайт Кремля

Глава КНР Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Він приїде на запрошення російського диктатора Володимира Путіна. Візит китайського лідера РФ підтвердили в Кремлі.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін планують підписати низку важливих двосторонніх документів.

"В ході переговорів будуть обговорюватися актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм. Запланований також обмін думками в контексті поглиблення російсько-китайського співробітництва на міжнародній арені",— йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

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Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Раніше про плани Сі Цзіньпіна відвідати Росію писало видання Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля тоді Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, повідомляла газета The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, глава Білого дому не повідомив.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" - вже неважливо.

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