Сі Цзіньпін назвав головну позицію Китаю щодо війни Росії проти України

Китай продовжує дотримуватися "послідовної і чіткої" позиції відносно завершення війни Росії проти України, сказав китайський лідер Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін практично повторив пункти" мирного плану" Китаю щодо України / Колаж ua.depositphotos.com, 28-а ОМБр

Позиція Китаю щодо розв'язаної Росії війни з Україною полягає в пошуках механізмів досягнення миру на основі перемовин. Мовляв, агресор Москва і Київ повинні дійсно "прагнути миру" і "припинити політизацію та інструменталізацію" політики та світової економіки. Погляд Пекіна він назвав "послідовним і чітким". Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Як повідомляє CCTV, під час зустрічі з білоруським директором Олександром Лукашенком він сказав про те, що "основна позиція Пекіна" щодо війни Росії проти України базується на "сприянні миру і перемовин".

За словами китайського лідера, Пекін дотримується, мовляв,"послідовної і чіткої" позиції. Китайці "закликають" і Москву, що напала на Київ, і українську держав до нібито "припинення політизації та інструменталізації світової економіки" і, мовляв, "дійсно робити речі, які допоможуть припинити вогонь і війну і вирішити кризу мирним шляхом".

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Також він додав, що Китай виступає за політичну форму завершення війни.

"Ми повинні дотримуватися напрямку політичного врегулювання, відкинути весь менталітет часів холодної війни, поважати законні інтереси всіх країн з безпеки і побудувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки", - підкреслив Сі Цзіньпін.

"Мирний план" Китаю щодо України

Китай 24 лютого оприлюднив документ, в якому Пекін виклав свою позицію щодо війни Росії проти України.

У документі 12 пунктів - в них китайці закликають до перемовин, натякають на зняття санкцій з агресора Росії і підкреслюють неприйнятність застосування ядерної зброї. Китай не запропонував жодної покрокової структури реалізації цих пунктів і не засудив військові злочини РФ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що він не згоден з деякими пунктами щодо війни, але припустив можливість обговорення Києвом декларації Китаю. Український гарант підкреслив, що Україна ставить перед собою завдання ізоляції Росії.

Президент США Джо Байден розкритикував "мирний план" Китаю і заявив, що він вигідний виключно країні-окупанту Росії. За словами глави Білого дому, Путін позитивно сприйняв цей документ.

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Війна Росії проти України: