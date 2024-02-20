Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

Цей пакет допомоги від Швеції для України стане вже 15-м за рахунком. Про нього Стокгольм оголосить 20 лютого.

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Швеція виділить Україні 15-й пакет оборонної допомоги / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Швеція планує передати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон (близько 700 мільйонів доларів).

Як пише шведське видання Dagens Nyheter, цей пакет допомоги від Швеції для України стане вже 15-м за рахунком. Про нього Стокгольм оголосить 20 лютого.

Що увійде до пакету шведської допомоги Україні наразі наразі не повідомляється. Однак відомо, що туди увійде військова техніка та обладнання Збройних сил цієї скандинавської країни.

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Видання також пише, що буде виділено кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників. Воно пізніше буде передано Україні.

Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час пресконференцій у вівторок за участю шведських прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона і міністра оборони Пола Йонсона.

Військова допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги в розмірі 133,5 млн. доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України.

У червні 2023 року уряд Швеції ухвалив рішення про пакет підтримки для України, згідно з яким мали проводитися навчання на винищувачах Jas 39 Gripen для українських пілотів.

У серпні минулого року прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна не передаватиме Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує.

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