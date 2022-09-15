Шойгу виженуть з посади за поразку у війні: у США назвали нового фаворита Путіна

Євген Пригожин і Володимир Путін / tjournal.ru

Наближений до президента РФ Володимира Путіна засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може стати новим міністром оборони РФ.

Він проводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він повинен замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - пишуть аналітики.

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася більш ніж на півроку.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

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