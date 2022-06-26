Шойгу злякався: журналіст висміяв фарс з "візитом" глави МО РФ на Донбас

Міністр оборони РФ не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.
Журналіст Роман Цимбалюк спростував повідомлення окремих росЗМІ про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито відвідав окупований Донбас.
Як написав він у Facebook, подільник Володимира Путіна не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.
"Перебування міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Бєлгородської області, де для нього і супроводжуючих його генералів МО і ГШ влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами", - пояснив журналіст.
За його даними, Шойгу всерйоз побоюється, що в разі приїзду на окуповану територію України по ньому може бути завдано удару ЗСУ.
"Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей - боязнь командирів воюючих угруповань, що командування ЗС РФ може бути знищено ракетним ударом ЗС України і їх небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій", - додав Цимбалюк.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.
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