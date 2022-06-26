Шойгу злякався: журналіст висміяв фарс з "візитом" глави МО РФ на Донбас

Сергій Шойгу / inforesist.org

Журналіст Роман Цимбалюк спростував повідомлення окремих росЗМІ про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито відвідав окупований Донбас.

Як написав він у Facebook, подільник Володимира Путіна не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

"Перебування міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Бєлгородської області, де для нього і супроводжуючих його генералів МО і ГШ влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами", - пояснив журналіст.

За його даними, Шойгу всерйоз побоюється, що в разі приїзду на окуповану територію України по ньому може бути завдано удару ЗСУ.

"Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей - боязнь командирів воюючих угруповань, що командування ЗС РФ може бути знищено ракетним ударом ЗС України і їх небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій", - додав Цимбалюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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