Шойгу заявив, що РФ "свідомо сповільнює наступ" в Україні, і пояснив причину/ Reuters

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що країна-агресорка нібито "свідомо сповільнює наступ" своїх військ в Україні. Причиною цього він назвав надання окупантами "можливості евакуюватися мирним мешканцям".

Російський міністр оборони цинічно почав розповідати, що рух російських військ вперед нібито "гальмується" через те, що рашисти оголошують режими тиші і створюють гуманітарні коридори для виходу мирних мешканців з населених пунктів. Слова Шойгу процитувало російське пропагандистське видання "РІА Новини".

"Для виходу мешканців з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори. Безумовно, це сповільнює темпи наступу, але робиться це свідомо, щоб уникнути жертв серед мирного населення", – сказав Шойгу.

Раніше подібні виправдання звучали від російської пропагандистки Симоньян – вона заявила, що РФ нібито "всіх жалкує", і тому так повільно просувається:

Варто зазначити, що вже відомі десятки фактів, коли саме російські військові обстрілювали колони з мирними українцями у той час, як вони намагалися виїхати з тимчасово окупованих територій і врятувати свої життя від російських загарбників.

Наприклад, нещодавно така подія сталася на Херсонщині. Російські окупанти безжалісно з "Градів" обстріляли колону автівок з мирними людьми. Внаслідок обстрілу щонайменше три людини загинули, багато людей були поранені.

Нагадаємо, під Миколаєвом українські військові на звільнених від окупантів територіях знайшли понівечені тіла цивільних. Виявилося, що місцеві жителі намагалися евакуюватися з Херсонської області. На блокпості росіяни вказали їм нібито "дозволений" шлях – він йшов по замінованій місцевості. Тих людей, які не загинули на мінах, загарбники розстріляли.

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