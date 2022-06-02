Зрозуміли - буде трибунал: правозахисник пояснив, чому Путін і Шойгу не підписують військові накази

Правозахисник пояснив, чому Путін і Шойгу не підписують військові накази / ua.depositphotos.com і УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін, Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу і керівник російського Генштабу Валерій Герасимов вже не підписують ніяк офіційні папери, які так чи інакше стосуються війни проти України. Так говорить керівник проекту Gulagu.net і правозахисник з РФ Володимир Осечкін.

Він вважає, що керівництво Росії вже потроху замітає сліди, подумки ведучи підготовку до Міжнародного трибуналу з військових злочинів в Гаазі і намагаються максимально убезпечити себе.

При цьому, каже Осечкін, російські військовослужбовці, виконуючи накази з Москви, які їм передаються в усній формі, максимально посилюють своє майбутнє і ступінь відповідальності за військові злочини.

Осечкін зазначив-переважна частина документів, яких оприлюднили нібито від імені диктатора Путіна, не містять його факсиміле. Тобто підписи, інакше кажучи. Наявні тільки прізвище та печатка. Корінь такої ситуації правозахисник бачить в тому, що господар Кремля прекрасно розуміє, що попереду його чекає трибунал в Гаазі.

"Російські військові повинні зрозуміти: у жодного з них немає письмового наказу, підписаного Путіним, Шойгу, Герасимовим. Ніхто не зможе потім на подальшому на трибуналі довести, що йому давали такий наказ. Велика частина всіх наказів з Москви і з Генштабу-усні. І не один з командирів, які воюють в Україні, потім не зможе підтвердити, що він виконував наказ", ‒ підкреслив Осечкін.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данилов на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter писав, що Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу готували концтабори для українців у Західному Сибіру,

Відповідно, рішення про повномасштабне вторгнення на територію України приймало все вище політичне керівництво Росії.

"Завдання русинської орди-знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - писав Данилов.

До того російсько-Ізраїльський громадський діяч і колишній співвласник "Юкоса" Леонід Невзлін говорив, що Міністр оборони Росії Сергій Шойгу потрапив до реанімації і підключений до апаратів забезпечення життєдіяльності. Нібито діагноз був-великий інфаркт. Однак згодом ця інформація не знайшла підтвердження не знайшла.

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