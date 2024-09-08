Шольц знову почав говорити про 'мир': просить запросити на саміт Росію

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.
"Я вважаю, що зараз настав момент, коли потрібно обговорювати, як ми можемо швидше вийти з цієї військової ситуації і прийти до миру", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ZDF.
Шольц також згадав про свою нещодавню розмову із Зеленським, який, за словами канцлера, погодився з тим, щоб РФ взяла участь у наступній мирній конференції.
Переговори з РФ - важливе
Як писав Главред, зараз Київ не бачить того, що переговори між Україною і Росією можуть створити основи для справедливого міцного миру. Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.
Водночас Путін заявив, що країна-агресорка готова повернутися до переговорів з Україною. Як завжди, не обійшлося без умов - господар Кремля хоче розпочати переговори на основі угоди, досягнутої в Стамбулі 2022 року.
До цього західні аналітики наголошували, що операція ЗСУ в Курській області, ймовірно, має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак вона не змінила стратегічного мислення Путіна. Кремлівський диктатор все ще вірить, що може поглинути Україну.
Другий саміт миру - що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це станеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.
За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.
Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.
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