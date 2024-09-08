Шольц знову почав говорити про 'мир': просить запросити на саміт Росію

Канцлер ФРН зазначив, що про це також розмірковують в Україні.

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Шольц наполягає на переговорах із Росією / Колаж Главреда . Фото: Міноборони РФ, ОП

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.

"Я вважаю, що зараз настав момент, коли потрібно обговорювати, як ми можемо швидше вийти з цієї військової ситуації і прийти до миру", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Шольц також згадав про свою нещодавню розмову із Зеленським, який, за словами канцлера, погодився з тим, щоб РФ взяла участь у наступній мирній конференції.

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Переговори з РФ - важливе

Як писав Главред, зараз Київ не бачить того, що переговори між Україною і Росією можуть створити основи для справедливого міцного миру. Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

Водночас Путін заявив, що країна-агресорка готова повернутися до переговорів з Україною. Як завжди, не обійшлося без умов - господар Кремля хоче розпочати переговори на основі угоди, досягнутої в Стамбулі 2022 року.

До цього західні аналітики наголошували, що операція ЗСУ в Курській області, ймовірно, має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак вона не змінила стратегічного мислення Путіна. Кремлівський диктатор все ще вірить, що може поглинути Україну.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це станеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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