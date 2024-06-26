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Шольц "послав" Путіна: у Німеччині відкинули пропозицію мирних переговорів

Анна Косик
26 червня 2024, 22:20
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Канцлер Німеччини розніс так званий "мирний план" Путіна, який він запропонував ще напередодні Саміту миру. Кремлівського диктатора звинуватили у маніпуляціях.
Шольц, Путин
У Німеччині різко відповіли на так званий "мирний план" Путіна / Колаж: Главред, фото: flickr

Олаф Шольц вважає, що кремлівський диктатор Путін відверто маніпулює питанням мирних переговорів з Україною, тому його країна різко відкинула пропозиції очільника РФ.

Як повідомляє BR, під час виступу у Бундестазі Шольц наголосив, що бачить і далі налаштування Путіна тільки на війну, а пропозиція диктатора тільки підтверджує цей факт.

"Путін все ще повністю відданий війні та переозброєнню, ніхто не може цього ігнорувати", - вважає канцлер Німеччини.

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Він наголосив, що так звана пропозиція про припинення вогню найбільш чітко про це свідчить. Адже Путін вимагає від України відмовитися від навіть неокупованих російськими військами територій та будь-якої військової допомоги від партнерів у майбутньому. Це, очевидно, безглуздо.

Шольц сказав, що вірити у план Путіна і його здатність призвести до довготривалого миру в Європі можуть лише ті, хто дивиться Russia Today. Німеччина ж в цьому не зацікавлена.

Натомість Путін, на думку Шольца, має усвідомити, що він не в змозі досягти підпорядкування України на полі бою. І саме через це саміт G7 у середині червня надіслав "чіткий сигнал" РФ, узгодивши виділення 50-мільярдного кредиту для України.

А все тому, що Путін щиро сподівається на припинення фінансової підтримки України європейськими країнами і США через бюджетні обмеження. Однак цей розрахунок російського диктатора зазнав краху.

Що таке BR?

BR - німецька суспільна телекомпанія Bayerischer Rundfunk, яка водночас була веб-сайтом новин, цілодобовою новинною радіостанцією і телевізійною програмою новин. На початку мовлення 6 травня 1991 року B5 aktuell була першою інформаційною програмою на німецькомовному радіо, пише Вікіпедія.

Закінчення війни в Україні - заяви політиків

Нагадаємо, напередодні в Штатах заявили, що у разі обрання президентом США пріоритетом зовнішньої політики Дональда Трампа буде завершення війни в Україні.

Раніше на відкритті "Примаковських читань" у Москві зачитали послання російського диктатора, який висловив сподівання, що присутні приділять "належну увагу" його "новій пропозиції з мирного врегулювання", оскільки, мовляв, західні політики не забажали належно вивчити її.

Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.
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Володимир Путін Олаф Шольц Німеччина мирні переговори з Росією
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