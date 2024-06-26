Канцлер Німеччини розніс так званий "мирний план" Путіна, який він запропонував ще напередодні Саміту миру. Кремлівського диктатора звинуватили у маніпуляціях.

https://glavred.net/world/sholc-poslal-putina-v-germanii-otvergli-predlozhenie-o-mirnyh-peregovorah-10576241.html Посилання скопійоване

У Німеччині різко відповіли на так званий "мирний план" Путіна / Колаж: Главред, фото: flickr

Олаф Шольц вважає, що кремлівський диктатор Путін відверто маніпулює питанням мирних переговорів з Україною, тому його країна різко відкинула пропозиції очільника РФ.

Як повідомляє BR, під час виступу у Бундестазі Шольц наголосив, що бачить і далі налаштування Путіна тільки на війну, а пропозиція диктатора тільки підтверджує цей факт.

"Путін все ще повністю відданий війні та переозброєнню, ніхто не може цього ігнорувати", - вважає канцлер Німеччини. відео дня

Він наголосив, що так звана пропозиція про припинення вогню найбільш чітко про це свідчить. Адже Путін вимагає від України відмовитися від навіть неокупованих російськими військами територій та будь-якої військової допомоги від партнерів у майбутньому. Це, очевидно, безглуздо.

Шольц сказав, що вірити у план Путіна і його здатність призвести до довготривалого миру в Європі можуть лише ті, хто дивиться Russia Today. Німеччина ж в цьому не зацікавлена.

Натомість Путін, на думку Шольца, має усвідомити, що він не в змозі досягти підпорядкування України на полі бою. І саме через це саміт G7 у середині червня надіслав "чіткий сигнал" РФ, узгодивши виділення 50-мільярдного кредиту для України.

А все тому, що Путін щиро сподівається на припинення фінансової підтримки України європейськими країнами і США через бюджетні обмеження. Однак цей розрахунок російського диктатора зазнав краху.

Що таке BR? BR - німецька суспільна телекомпанія Bayerischer Rundfunk, яка водночас була веб-сайтом новин, цілодобовою новинною радіостанцією і телевізійною програмою новин. На початку мовлення 6 травня 1991 року B5 aktuell була першою інформаційною програмою на німецькомовному радіо, пише Вікіпедія.

Закінчення війни в Україні - заяви політиків

Нагадаємо, напередодні в Штатах заявили, що у разі обрання президентом США пріоритетом зовнішньої політики Дональда Трампа буде завершення війни в Україні.

Раніше на відкритті "Примаковських читань" у Москві зачитали послання російського диктатора, який висловив сподівання, що присутні приділять "належну увагу" його "новій пропозиції з мирного врегулювання", оскільки, мовляв, західні політики не забажали належно вивчити її.

Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

Інші новини про мирні переговори з Україною та РФ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред