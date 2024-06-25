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"Хоче капітуляції України": в Зеленського відповіли на цинічні заяви Путіна

Марія Николишин
25 червня 2024, 17:59
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Будь-яка фіксація "не програшу Росії" неминуче призведе до наступних етапів війни, каже Подоляк.
'Хоче капітуляції України': в Зеленського відповіли на цинічні заяви Путіна
В Зеленського відповіли на нові цинічні заяви Путіна про "мир" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

На відкритті "Примаковських читань" у Москві зачитали послання російського диктатора до учасників форуму, яке містило чергові пропагандистські тези. Путін висловив сподівання, що присутні приділять "належну увагу" його "новій пропозиції з мирного врегулювання", оскільки, мовляв, західні політики не забажали належно вивчити її.

В Офісі президента відреагували на подібні заяви президента країни-агресорки Росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Путін публічно повторює, що "його пропозиції ведуть до реального миру, дипломатичного врегулювання кризи".

Однак немає жодної кризи, а є розв'язана Росією велика війна з цілком конкретною окупаційною та геноцидною метою.

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"Будь-яка доросла дипломатія можлива лише в адекватних переговорах, а для цього Росія має повернутися до міжнародного права (що неможливо, якщо врахувати якість нинішньої російської еліти) й залишити територію іншої країни (що можливо лише внаслідок військового примусу)", – наголосив Подоляк.

Зокрема, масові доведені воєнні злочини й масштабні руйнування інфраструктури України вимагають належних та жорстких юридичних рішень. Насамперед щодо авторів війни, серед яких Радбез Росії й відповідно власне Путіна.

"Інакше глобальна безпека та глобальні правила будуть остаточно "вбиті"", - зауважив український посадовець.

За словами Подоляка, будь-яка фіксація "не програшу Росії" неминуче призведе до наступних етапів війни. І російський диктатор це добре розуміє.

"Йому потрібен час на подальшу мілітаризацію, посилення глобального пропагандистського тиску та дооформлення агресивного альянсу з тих, хто готовий до експансій на інших територіях. Росія не пропонує жодного "миру", але наполягає на капітуляції України, попри те що зазнає в цій війні величезних втрат. Навіщо зберігати "путінський режим", який нічого не зможе запропонувати завтра, окрім війн", – пояснив він.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Відновлення миру в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

В той же час, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

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війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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