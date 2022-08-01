79% українців за закриті кордони Росією з візами та митницями - нове опитування

Прикордонник, Росія / колаж ДПСУ та https://ua.depositphotos.com/

79% українців підтримують наявність закритих кордонів з Росією з візами і митницями. Такі результати показало опитування, яке було проведено Київським міжнародним інститутом соціології.

У порівнянні з періодом перед повномасштабним вторгненням з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і Росією повинні бути закриті кордони з візами і митницями. Також стало менше тих, хто говорить про дружні стосунки — кількість таких респондентів зменшилася до 11% з 48% на початку лютого.

Також з 5% до 1% знизилася частка виступаючих за об'єднання в одну державу.

У регіональному аспекті переважна більшість (від 86% на заході до 70% на Сході) вважають, що між Україною і Росією обов'язково повинні бути закриті кордони з візами і митницями. Крім того, у всіх регіонах порівняно з лютим всерйоз зросла частка тих респондентів, які виступали за закриті кордони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що територіальні поступки для досягнення миру в Україні неприпустимі для 82% українців. Про це свідчили результати попереднього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими на сайті КМІС, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, і ще 8% вагалися з відповіддю.

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. На Заході, Півдні і в центрі України такої думки дотримується 83-85% опитаних, допускають можливість поступок 8-9% опитаних. Навіть на Сході, де зараз йдуть інтенсивні бої, 68% проти поступок, а готові на поступки тільки 19%.

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