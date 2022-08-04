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Повинні засудити війну і сказати "Слава Україні!": грузинський бар ввів "вхідні візи" для росіян

4 серпня 2022, 15:53

Щоб потрапити до цього бару, потрібно визнати Путіна диктатором і виступити проти війни Росії проти України.

Бар в Грузии
Грузинський бар ввів "вхідні візи" для росіян/ pixabay.com, Спутник Грузия

Грузинський бар Dedaena Bar, який розташований в Тбілісі, ввів жорсткі правила для відвідування закладу громадянами Росії. Тепер кожен росіянин, який хоче зайти до бару, повинен заповнити спеціальну анкету та отримати "вхідну візу".

В анкеті є питання, які стосуються дій Росії щодо України та Грузії. З повною версією анкети можна ознайомитися на сайті бару.

"Ми виступаємо за рівність і єдність, але маємо бути впевнені, що промиті мізки російських імперіалістів не опиняться в нашому барі", – зазначається в анкеті.

Зокрема, росіян просять зазначити, що вони засуджують війну Росії проти України. Далі відвідувачі бару мають позначити, що не голосували за Путіна і вважають його диктатором.

Також росіяни повинні підтвердити, що Росія окупувала грузинські міста, далі погодитися з посланням до російського воєнного корабля, а насамкінець сказати: "Слава Україні".

Крім цього, в анкеті ще є перелік правил, яких повинні дотримуватися потенційні відвідувачі з російським громадянством. Серед них – не розмовляти російською мовою, не пропонувати заплатити рублями, не вступати в політичні дискусії напідпитку та інші.

Анкета для рууских в баре Грузии
Анкета, яку потрібно заповнити росіянам для отримання "вхідної візи" у грузинський бар/ скрін

Таке рішення власників бару розізлило громадян країни-агресорки РФ, тому вони почали штучно занижувати рейтинг закладу, а також поливати його брудом в коментарях Google.

Грузинский бар отзывы
Росіяни закидали бар негативними відгуками в коментарях Google/ скрін
Грузинский бар отзывы
Росіяни закидали бар негативними відгуками в коментарях Google/ скрін

Проте після цього дуже багато українців та громадян інших держави написали хороші коментарі у Google, підтримуючи таку позицію власників бару і дякуючи їм за це.

Раніше повідомлялося, що учитель з грузинського села Чібаті в Гурії Ладо Апхазава зібрав $700 тис. на допомогу українцям. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він почав благодійну акцію і виставив на продаж золоту медаль.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні. Проте захід здатний зупинити главу Кремля від такого кроку.

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війна в Україні вторгнення Росії новини Грузії
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