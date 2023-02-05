Чи погрожував Путін Шольцу: канцлер Німеччини розкрив деталі телефонних розмов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонних розмов з главою Кремля Путіним чітко дав зрозуміти, що саме Москва несе відповідальність за війну.

Німеччина не може змиритися з нападом Росії на Україну - Шольц / Колаж ОП, сайт Кремля

Німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що директор країни-агресора Росії Володимир Путін під час телефонних розмов ніколи не погрожував ані йому, ані Німеччині. За його словами, під час перемовин він чітко дав зрозуміти Путіну – саме Москва, яка намагається взяти своїми кігтями Україну, несе виняткову відповідальність за війну проти Києва.

Як розповів глава уряду Німеччини в інтерв'ю Bild, під час неодноразових розмов з Путіним глава країни-окупанта жодного разу не погрожував йому чи Німеччині.

"Ні, Путін не погрожував ані мені, ані Німеччині", - відповів Шольц, коментуючи історію з погрозами Путіна на адресу колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона.

При цьому канцлер жорстко розкритикував військову агресію Росії проти України і додав, що чітко дав зрозуміти Путіну – Москва несе "виняткову відповідальність за війну".

"Ні з того ні з сього Росія вторглася до свого сусіда, щоб взяти в свої кігті частину України або всю країну. Ми не можемо просто змиритися з цим, тому що це докорінно порушує європейський мирний порядок", - підкреслив Олаф Шольц.

Як Путін погрожував Борису Джонсону

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше розповів, як у лютому минулого року, незадовго до повномасштабного нападу Росії на Україну, він говорив телефоном з Путіним. У розмові російський директор Путін став погрожувати на той момент главі британського уряду Джонсону.

"У якийсь момент він (Путін, – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось в такому дусі", - підкреслив Борис Джонсон.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков спробував виправдати погрози Путіна на адресу Джонсона. Він звинуватив британського політика, мовляв,"у брехні". За його словами, Путін нібито мав на увазі, що "розміщення ракет в Україні" призведе до того, що "будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини".

"Якщо цей пасаж був таким чином сприйнятий, це дуже незручна ситуація", - сказав Пєсков.

Загроза нового наступу Росії на Україну: