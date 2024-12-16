Шольц ініціює дострокові вибори: у Німеччині назрівають серйозні проблеми - ЗМІ

Олаф Шольц має намір втратити підтримку більшості парламентарів Німеччини.

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Дострокові вибори у Німеччині можуть призначити вже на лютий / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

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У Бундестазі можуть порушити питання про довіру Шольцу

Німеччина на межі дострокових виборів

Економічна ситуація в Німеччині погіршується

У понеділок, 16 грудня, парламент Німеччини проведе голосування щодо вотуму довіри уряду Олафа Шольца. Як повідомляє BILD, сам він підняв питання про довіру після розпаду так званої світлофорної коаліції.

Шольц хоче таким чином ініціювати проведення дострокових парламентських виборів у Німеччині вже 23 лютого 2025 року.

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"Такий сценарій можливий лише за поразки Шольца. Для цього коаліційні партії - такі, як "Зелені" - планують утриматися від голосування, щоб забезпечити шлях до перевиборів. Однак якщо опозиційні депутати, включаючи представників "Альтернативи для Німеччини", проголосують за Шольца, план може зірватися", - йдеться у повідомленні.

Ще один ризик для Шольца - відмова у розпуску парламенту від Штайнмайєра, який може залишити нинішнього канцлера на посаді. Однак такий сценарій вважають малоймовірним.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Важливо, що Шольц вдався до такого плану з обіцянкою у разі переобрання або збереження посади швидко перезапустити економіку. А як пише Bloomberg, економічна ситуація в Німеччині бажає кращого.

За п'ять років стагнації економіка Німеччини скоротилася на 5% порівняно з допандемічними темпами зростання і відновити більшу частину дефіциту буде важко через структурні удари.

Зокрема Німеччина втрачає все більше енергоємних виробництв, а експорт країни тільки падає через постійне скорочення внутрішніх інвестицій. Тому виборці у Німеччині активніше шукають винних у тому, що рівень життя падає. При цьому іноземні таланти не тяжіють до Німеччини через соціальну напруженість.

"Це дуже повільний, дуже затяжний занепад. Не компанії, не міста, а всієї країни, і Європа потягнеться за нею", - каже про ситуацію засновник і виконавчий директор Future Today Institute Емі Вебб.

Однак варто зауважити, що попри усі негативні фактори у Німеччини зберігається найнижчий коефіцієнт заборгованості серед усіх країн G7. Це за наявності політичної волі дасть можливість витрачати кошти.

Ситуація в Німеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. "Світлофорна" коаліція в Бундестазі розпалася.

Після цього Ілон Маск прокоментував розпад "світлофорної" коаліції, яка складалася з Соціал-демократичної партії, Вільної демократичної партії та партії "зелених". Мільярдер образливо назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурнем, але заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн відповіла йому: "На X є свобода для дурнів".

Раніше стало відомо, що у Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.

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