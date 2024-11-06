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У Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція: Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера

Руслана Заклінська
6 листопада 2024, 23:33
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Олаф Шольц оголосив про наміри ініціювати голосування щодо вотуму довіри своєму уряду в січні 2025 року.
У Німеччині розпалася 'світлофорна' коаліція: Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера
Шольц ініціює вотум довіри своєму уряду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/lindner.christian

Основне із заяви:

  • Шольц відправив у відставку міністра фінансів і лідера ВДП Крістіана Лінднера
  • Відставка Лінднера означає розпад "світлофорної" коаліції в Бундестазі
  • Шольц оголосив про голосування про вотум довіри до уряду 15 січня 2025 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. "Світлофорна" коаліція в Бундестазі розпалася. Про це повідомляють німецькі видання Bild, Welt та ZDF.

Згідно з даними Bild, Шольц звільнив Лінднера близько 20:30, випередивши плани ВДП на розірвання коаліційної угоди з СДПН та "зеленими". Причиною конфлікту стала фінансова ситуація в країні, зокрема дефіцит бюджету на 2025 рік.

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На засіданні, яке відбулося перед відставкою, Лінднер запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. Однак Шольц відкинув цю пропозицію і прийняв рішення про відставку.

Канцлер Німеччини звинуватив лідера ВДП Крістіана Лінднера в недостатній співпраці. За його словами, Лінднер "занадто часто порушував мою довіру" і зосереджувався лише на власних інтересах та виживанні партії.

"Такий егоїзм незрозумілий", - сказав Шольц, пояснивши звільнення Лінднера.

Шольц заявив, що міністр фінансів "не виявив бажання реалізувати жодну з наших пропозицій". Він наголосив, що німецькі компанії потребують негайної підтримки, а "кожен, хто відмовляє їм у цьому, діє безвідповідально".

Крім цього, канцлер Нмеччини Шольц оголосив, що ініціює голосування щодо вотуму довіри до уряду в 15 січня 2025 року. Це може призвести до дострокових парламентських виборів вже в березні наступного року.

Що таке "світлофорна" коаліція?

Світлофорна коаліція — це політична коаліція в Німеччині, що об’єднує три партії, кольори яких співпадають з кольорами світлофора.

  1. Червоний — Соціал-демократична партія Німеччини (SPD),
  2. Жовтий — Вільна демократична партія (FDP),
  3. Зелений — партія Зелених (Die Grünen).

Назва "світлофорна" виникла через кольорову аналогію зі світлофором, де червоний колір символізує соціал-демократів, жовтий — лібералів, а зелений — екологів.

Відносини України та Німеччини - останні новини

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється передавати Україні крилаті ракети Taurus, аргументуючи це ризиком ескалації та побоюванням ударів по Москві. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що це принципова позиція Шольца. Після представлення Зеленським Плану перемоги Шольц також заявив про небажання постачати далекобійну зброю і запрошувати Україну до НАТО.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що майбутнє України — в НАТО та ЄС, попри спроби Путіна цьому перешкодити. Вона оголосила про виділення 200 мільйонів євро для України, які спрямують на зимову допомогу — опалення будинків, ковдри та теплий одяг для мешканців поблизу лінії фронту.

Як повідомляв Главред, Шольц стверджує, що нові рішення щодо членства України в Альянсі наразі не потрібні. Він заявив, що "країна, яка воює, не може стати членом НАТО".

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