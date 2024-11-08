Ілон Маск назвав Шольца 'дурнем': німецький уряд іронічно відповів

Мільярдер у своїй соцмережі X (Twitter) прокоментував розпад "світлофорної" коаліції у НІмеччині.

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Маск назвав Шольца дурнем / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, Офіс президента України

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Ілон Маск назвав канцлера Німеччини дурнем після розпаду "світлофорної" коаліції

Заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн відповіла на критику

Мільярдер, засновник компаній "SpaceX", "PayPal" та "Neuralink" Ілон Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурнем у своїй соцмережі X після розпаду "світлофорної" коаліції. Така заява викликала реакцію з боку німецького уряду, повідомляє видання Spiegel.

Маск прокоментував розпад "світлофорної" коаліції, яка складалася з Соціал-демократичної партії, Вільної демократичної партії та партії "зелених". Мільярдер образливо назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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"Олаф - дурень", - написав він.

Що таке "світлофорна" коаліція? Світлофорна коаліція — це політична коаліція в Німеччині, що об’єднує три партії, кольори яких співпадають з кольорами світлофора. Червоний — Соціал-демократична партія Німеччини (SPD), Жовтий — Вільна демократична партія (FDP), Зелений — партія Зелених (Die Grünen). Назва "світлофорна" виникла через кольорову аналогію зі світлофором, де червоний колір символізує соціал-демократів, жовтий — лібералів, а зелений — екологів.

Як відреагували у Німеччині

Заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн відреагувала на слова Маска.

"На X є свобода для дурнів", - заявила вона.

Водночас Хоффманн також має свій акаунт у соцмережі. Вона пояснила це тим, що соціальні мережі залишаються важливим каналом для роз’яснення роботи уряду та інформування громадськості.

Зазначимо, що платформа стала популярною серед політиків і осіб з радикальними поглядами. Після придбання X Ілон Маск відновив доступ до платформи для багатьох політиків і активістів, які раніше були заблокованими.

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Розпад коаліції в Німеччині і Маск - останні новини

Нагадаємо, 6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, що призвело до розпаду "світлофорної" коаліції. Конфлікт виник через дефіцит бюджету та недостатню співпрацю Лінднера з урядом.

Також канцлер оголосив про вотум довіри, який відбудеться 15 січня 2025 року, що може призвести до дострокових виборів у березні.

Посол України Валерій Чалий припустив, що після інавгурації Дональд Трамп може дати Ілону Маску державну посаду. Чалий вважає, що Трамп планує оновити склад своєї адміністрації, залучивши до неї осіб зі свого близького оточення.

Як повідомляв Главред, 6 листопада відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським, у якій, за даними Axios, також взяв участь Ілон Маск. Це підкреслює, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа.

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