Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ілон Маск назвав Шольца "дурнем": німецький уряд іронічно відповів

Руслана Заклінська
8 листопада 2024, 22:22
669
Мільярдер у своїй соцмережі X (Twitter) прокоментував розпад "світлофорної" коаліції у НІмеччині.
Ілон Маск назвав Шольца 'дурнем': німецький уряд іронічно відповів
Маск назвав Шольца дурнем / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, Офіс президента України

Коротко:

  • Ілон Маск назвав канцлера Німеччини дурнем після розпаду "світлофорної" коаліції
  • Заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн відповіла на критику

Мільярдер, засновник компаній "SpaceX", "PayPal" та "Neuralink" Ілон Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурнем у своїй соцмережі X після розпаду "світлофорної" коаліції. Така заява викликала реакцію з боку німецького уряду, повідомляє видання Spiegel.

Маск прокоментував розпад "світлофорної" коаліції, яка складалася з Соціал-демократичної партії, Вільної демократичної партії та партії "зелених". Мільярдер образливо назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца.

відео дня

"Олаф - дурень", - написав він.

Що таке "світлофорна" коаліція?

Світлофорна коаліція — це політична коаліція в Німеччині, що об’єднує три партії, кольори яких співпадають з кольорами світлофора.

  1. Червоний — Соціал-демократична партія Німеччини (SPD),
  2. Жовтий — Вільна демократична партія (FDP),
  3. Зелений — партія Зелених (Die Grünen).

Назва "світлофорна" виникла через кольорову аналогію зі світлофором, де червоний колір символізує соціал-демократів, жовтий — лібералів, а зелений — екологів.

Як відреагували у Німеччині

Заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн відреагувала на слова Маска.

"На X є свобода для дурнів", - заявила вона.

Водночас Хоффманн також має свій акаунт у соцмережі. Вона пояснила це тим, що соціальні мережі залишаються важливим каналом для роз’яснення роботи уряду та інформування громадськості.

Зазначимо, що платформа стала популярною серед політиків і осіб з радикальними поглядами. Після придбання X Ілон Маск відновив доступ до платформи для багатьох політиків і активістів, які раніше були заблокованими.

Що відомо про Der Spiegel?

Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Розпад коаліції в Німеччині і Маск - останні новини

Нагадаємо, 6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, що призвело до розпаду "світлофорної" коаліції. Конфлікт виник через дефіцит бюджету та недостатню співпрацю Лінднера з урядом.

Також канцлер оголосив про вотум довіри, який відбудеться 15 січня 2025 року, що може призвести до дострокових виборів у березні.

Посол України Валерій Чалий припустив, що після інавгурації Дональд Трамп може дати Ілону Маску державну посаду. Чалий вважає, що Трамп планує оновити склад своєї адміністрації, залучивши до неї осіб зі свого близького оточення.
Як повідомляв Главред, 6 листопада відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським, у якій, за даними Axios, також взяв участь Ілон Маск. Це підкреслює, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Німеччини Ілон Маск Олаф Шольц Німеччина
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

23:37Україна
Росія може вбити керівництво України в найближчі 3 місяці - The Economist

Росія може вбити керівництво України в найближчі 3 місяці - The Economist

22:28Україна
"Найскладніші напрямки": Зеленський розказав про посилення позицій

"Найскладніші напрямки": Зеленський розказав про посилення позицій

21:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

Останні новини

00:05

"Буде пропонувати Путіну угоду": Золотарьов назвав головний прорахунок Трампа

08 листопада, п'ятниця
23:37

Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

22:28

Росія може вбити керівництво України в найближчі 3 місяці - The Economist

22:22

Ілон Маск назвав Шольца "дурнем": німецький уряд іронічно відповів

21:40

Як зрозуміти, що ти йому не потрібна: 5 тривожних ознак близького кінця стосунків

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
21:14

Традиційний процес виробництва соєвого соусу вразив користувачів соцмережВідео

21:14

"Найскладніші напрямки": Зеленський розказав про посилення позицій

20:55

"Ніхто не сказав про УЗД": актриса Саліванчук повідомила про рідкісну патологію сина

20:49

Ілон Маск приєднався до розмови Трампа та Зеленського: ЗМІ розкрили несподівані деталі

Реклама
20:23

Більшість їсть банани неправильно: як по етикету споживати фрукти

20:15

"Пряма вказівка Сирського": Стерненко прокоментував скандал з оголошенням у розшук

20:08

Мадонна публічно принизила Дональда Трампа

19:58

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

19:47

Загадка для справжніх детективів: треба за 8 секунд знайти кота

19:41

"Я готовий допомогти": Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

19:23

"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

19:14

Туман, дощ і мороз: синоптики попереджають про небезпеку в Україні

19:10

Геніальний план ТрампаПогляд

18:52

Що Україна може виміняти на Курську область: ЗМІ дізналися про задум Трампа

18:51

Абсолютно новий рецепт салату "Мімоза" - зовсім новий смакВідео

Реклама
18:47

Як зігрітися, коли холодно у квартирі: найефективніші поради

18:38

Мобілізувати 160 тисяч українців замало: Чмут назвав "адекватну цифру"

18:36

Щомісячна доплата до зарплати: кому нараховуватимуть по тисячі гривень

18:21

Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні та розкрив сценарій

18:14

Знайти овечку серед сотні козенят: цікава головоломка для найуважніших

18:07

Зрадниця Ані Лорак показала свою маму в РФ - деталі

17:54

Де війська КНДР і чи буде прямий бій із ЗСУ: у The Washington Post розкрили деталі

17:54

Покарання за дрова: Шмигаль зробив дуже важливу заяву

17:48

Чи можна прати шкіряну куртку у пральній машинці: відповідь здивує багатьох

17:40

"Може створити Трампу проблеми": політолог назвав останні кроки Байдена для України

17:20

Трамп може допомогти Україні: що Вашингтон вимагатиме натомість – The Economist

16:36

Україна не піде на поступки РФ просто так: у ЗМІ пояснили, що робитиме Трамп

16:29

"Це найгірший період": Чмут зробив невтішну заяву через ситуація на фронті

16:29

Попереду вирішальні тижні: Байден може змінити позицію щодо ударів углиб РФ - нардеп

16:25

Прикрасять найтемніше приміщення: квіти, яким не потрібне світло

16:25

"Це відверта брехня": адвокат Коломойського "розніс" закиди колишнього заступника генпрокурора про погрози

16:24

ЗСУ зупинили ворога на важливому напрямку та нанесли втрат: аналіз експерта

16:13

РФ іде на штурм із новою тактикою: у ЗСУ назвали напрямок лютих ударів

16:12

Будуть проблеми зі здоров'ям і фінансами: що не можна робити 9 листопада - прикмети

15:48

Більшість водіїв помиляється: чи може авто виконати обгін – задача з ПДРВідео

Реклама
15:33

Загроза війни США та Китаю: як діятиме Трамп і чого очікувати

15:26

РФ готує масований удар: у розвідці Британії розкрили, чим битиме ворог

15:11

"Ігоре" чи "Ігорю": як правильно звертатися пояснили мовознавці

15:07

Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

14:56

Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

14:39

Не зіпсується аж до весни: який фрукт треба поставити в ящик до картоплі

14:31

Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією

14:27

Без використання хімії: як швидко очистити душову насадку – доступний спосібВідео

14:13

Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

14:12

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти