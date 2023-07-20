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"Шантажист": у Литві зганьбили Путіна через погрози на адресу України

Марія Тупік
20 липня 2023, 22:46 оновлено 20 липня, 22:46
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У Литві вважають, що шантаж Путіна по зерновій угоді, спроба використовувати в якості зброї зерно.
Путін, Йовіта Нелюпшене, Литва
Йовіта Нелюпшене висловилася про шантаж Путіна / Колаж Главред, фото flickr.com/sweden2023eu, скріншот з відео

У Литві заявили, що не погоджуються із заявами про пом'якшення санкції проти Росії для відновлення зернової угоди.

"Шантажист сильний лише настільки, наскільки ми йому це дозволяємо. Я не вважаю, що ми повинні намагатися йти на поступки, тому що, якщо ми дамо палець, нам, ймовірно, відкусять і всю руку", - заявила віце-міністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, повідомляє LRT.

Вона підкреслила, що це не перший випадок шантажу.

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"Це спроба використовувати в якості зброї зерно, продукти харчування, продовольчу безпеку ще раз доводить, що немає межі ні російської агресії, ні діям Росії", - заявила Нелюпшене.

РФ вийшла із зернової угоди

18 липня Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". Диктатор запевняє, що "готовий розглянути "повернення до угоди, якщо" будуть реалізовані всі без винятку... принципи участі РФ".

Крім того, Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ. Україна запропонувала Туреччині продовжити "зернову угоду" без участі Москви.

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війна в Україні Литва Володимир Путін війна Росії та України зернова угода
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