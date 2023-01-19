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Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

19 січня 2023, 12:06
Загальна військова допомога Естонії Україні становить понад 1% ВВП країни.
Кая Каллас
Кая Каллас закликала інші країни надсилати зброю Україні / Фото twitter.com/kajakallas

У четвер, 19 січня, уряд Естонії ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні на суму 113 мільйонів євро. Це найбільший пакет допомоги, наданий Естонією досі.

У пакет військової допомоги увійдуть гаубиці, гранатомети і боєприпаси — те, про що попросила Україна, написала в Twitter прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення направити в Україну найбільший на сьогоднішній день пакет важкого озброєння. Таким чином, наша спільна військова допомога Україні становить понад 1% нашого ВВП", - зазначила вона.

Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

Як уточнює портал ERR, військова допомога Україні містить непряму вогневу та протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 мільйонів євро. Таким чином, військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше одного відсотка від валового внутрішнього продукту Естонії. Пакет військової допомоги складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів і гранатометів.

Естонія надає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їхнього використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

Військова допомога Україні не знижує обороноздатність Естонії, боєздатність переданої артилерії буде повністю відновлена найближчим часом.

"Естонці знають зі своєї болючої історії, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою. Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, зокрема і Естонії, на свободу і демократію", - заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Вона також закликала інші країни надсилати зброю Україні.

"Всі країни повинні переглянути свої запаси та підтримати промисловість, щоб вона могла виробляти більше і швидше. Війна Росії проти України має свою ціну - ціну, яку ми платимо в євро, а українці платять своїми життями", - зазначила естонський прем'єр.

Військова допомога Україні

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

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