"Ми нікого не вбиваємо": Лукашенко зробив грубу заяву про війну в Україні

Олександр Лукашенко неоднозначно висловився про війну в Україні / скріншот

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що війська Білорусі не беруть участі у війні проти України, тому що цим вони "зроблять тільки гірше" і не вирішать конфлікт.

"Якщо ми безпосередньо Збройними силами вплутаємося в цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі в цьому конфлікті", - заявив диктатор, передає Белт.

Він також підкреслив, що ніколи не відмовлявся від участі його країни в так званій "спеціальній військовій операції" за багатьма напрямками.

"Але ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живу силу туди не вводимо, тому що в цьому немає необхідності. Наші Збройні сили, нехай їх там 35-40 тисяч, вони не вирішать проблеми", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен піти на мирні переговори з РФ Якщо хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

Раніше скандальний пропагандист Григорій Азаренок, який обслуговує інтереси білоруський режиму, запропонував російським окупаційним військам завдати ракетного удару по Україні. Він закликав путінських генералів знищити ракетним ударом всі ресторани мережі Mcdonald's в Україні.

"Товариші генерали армії Росії. Зафігачьте "Калібром" в Макдональдс. Може і з брата нашого третього пелена спаде", - закликав він до нових обстрілів України.

Читайте також: