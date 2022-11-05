"Я до нього, як до дитини ставився": Лукашенко влаштував комедію через санкції від Зеленського

Олександр Лукашенко згадав свої зустрічі з Володимиром Зеленським / УНІАН

Олександр Лукашенко звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що Україна нібито за вказівкою США і Польщі ввела санкції проти Білорусі.

"До мене не треба претензії висувати. Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив! І першим, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я, як до своєї дитини ставився. І те зробив, і це, і попросив Росію... Я навіть говорити тут не хочу. Вони проти нас санкції! Чому?",- заламуючи руки віщав Лукашенко.

Він також вигадав нісенітницю про те, що нібито Україні дали команду через поляків американці, щоб проти Білорусі почали вводити санкції.

"Небо закрили нам. Чого ви тепер до мене звертаєтеся і на мене ображаєтеся? Ми виконуємо свої союзницькі домовленості з Росією", – голосив білоруський диктатор.

Не забув він і придумати виправдання для ймовірного вступу Білорусі у війну проти України на боці російських окупантів.

"У мене немає ніякого бажання відправляти в Україну військових, якщо вони (українські військові – ред.) не ступлять на нашу територію зі зброєю. Будь ласка, приїжджайте, ми вас будемо лікувати, на руках будуть носити, ви рідні для нас. Але зі зброєю в руках – мало не здасться", - додав Лукашенко.

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Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб протистояти можливому наступу окупаційних військ Росії на Київ.

Оборонні споруди будуються не тільки в межах Києва, а й на всіх напрямках, де можуть атакувати загарбники.

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