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"З'їсть інших": що зробить "колективний Путін" після смерті диктатора РФ

Анна Ярославська
18 січня 2025, 03:29
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Змінник Путіна, ймовірно, вимагатиме зняти санкції з РФ.
Віктор Ягун, Володимир Путін
Віктор Ягун спрогнозував, що буде після смерті Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, ua.depositphotos.com

У 2025 році російському диктатору Володимиру Путіну виповниться 73 роки. Як і будь-яка людина, він не вічний. Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун спрогнозував, що відбуватиметься в Кремлі, коли нинішнього президента РФ не стане.

"Буде приблизно така сама ситуація, яка була після смерті Сталіна. Коли Сталіна не стало, "колективний Сталін" у вигляді Хрущова, Булганіна, Маленкова довго визначали, хто винен у тому, що сталося в Союзі, а потім усіх собак почали вішати на Сталіна. Усе закінчилося тим, чим закінчилося: пройшли чистки, визначилися з тим, хто буде головним, і цей головний "з'їв" інших", - сказав Ягун під час чату на Главреді.

Ексзаступник глави СБУ припустив, що після того, як Путін зникне, "з'явиться колективний орган, який і так зараз існує (умовне політбюро), який спочатку буде дуже сумувати за Путіним, але за певний час скаже, що з усім розібрався і виявив, що саме Путін скоїв купу злочинів".

"Потім цей орган вимагатиме зняти з Росії санкції, бо, мовляв, злочинця вже немає, а вони не винні, чисті й красиві. І виштовхнуть на передній план якогось перспективного-молодого, плюс-мінус 50 років, який років 20 зможе керувати державою", - вважає Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Як повідомляв Главред, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що 2025 рік стане критичним для країни-агресора РФ, тому в Кремлі хочуть перемир'я з Україною.

Що буде після смерті Путіна - прогнози

Народний депутат України, історик, колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що смерть Путіна не закінчить війну.

Голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що "усунення або смерть Путіна вирішить надзвичайно важливу проблему".

"Сьогодні російський диктатор сконцентрував владу у своїх руках, як колись Сталін. І у своєму оточенні Путін не сприймає майже нікого. Поради припинити війну, які часом до нього прориваються, викликають у нього гостре особисте неприйняття і недовіру до своїх (...) Якщо зараз Путіна усунуть, може бути інша модель керівництва Росією. Однозначно не буде спроби захопити владу в Україні та продовжувати війну, тому що в оточенні Путіна і російських елітах уже повним ходом обговорюється питання про те, як виходити з війни, як при цьому самим не постраждати", - сказав він.

Тим часом головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник розповів, куди може втекти Путін у разі перевороту в РФ за прикладом Сирії.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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