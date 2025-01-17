Ситуація 'ахова': генерал-майор сказав, що чекає на економіку РФ у 2025 році

Країна-агресор хоче торгуватися за скасування санкцій.

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Віктор Ягун зробив прогноз щодо розвитку ситуації в РФ у 2025 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

У РФ - серйозні проблеми в економіці

2025 рік стане критичним для країни-агресора

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що 2025 рік стане критичним для країни-агресора РФ, тому в Кремлі хочуть перемир'я з Україною.

За його словами, економічна ситуація в Росії "ахова".

"Чому Росія і хоче перемир'я і можливості торгуватися за зняття санкцій з неї, запуск її газопроводів у Європу тощо. Для Росії 2025 рік дуже критичний. Усі прогнози економістів сходяться на середині 2025 року, а 2026-й навіть не розглядається", - сказав Ягун під час чату на Главреді.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Переговори Росії та України - останні новини

Як повідомляв Главред, кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що офіційна Москва не бачить ознак зміни курсу Сполучених Штатів щодо війни агресора Росії проти України. Кремль "занепокоєний" угодою України та Британії про широке партнерство, особливо українсько-британською співпрацею в Азовському морі.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом щодо припинення війни проти України, найімовірніше, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Як пише Bloomberg, Росія на будь-яких переговорах із президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, щоб Україна різко скоротила військові зв'язки з НАТО, стала нейтральною державою та обмежила свої збройні сили. Така позиція Кремля вступить у протиріччя з інтересами України та прагненням Трампа якомога швидше завершити війну.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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