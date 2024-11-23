Прилетіло в районі порту: у Бердянську прогримів сильний вибух

Місцеві жителі розповіли, що після вибуху в районі порту було видно заграву, а у прибережних районах відчувався запах горілого.

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У Бердянську прогримів сильний вибух/ колаж: Главред, Фото: УНІАН, lovileto

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В окупованому Бердянську вночі пролунали вибухи

Ймовірно, є влучання в районі порту

В окупованому Бердянську Запорізької області у ніч на 23 листопада прогримів гучний вибух. Ймовірно є влучання в районі порту. Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації.

"Гучно в районі порту. Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух. Попередньо – є влучання по порту", – йдеться у повідомленні.

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У місцевому Telegram-каналі "Бердянськ сьогодні" повідомили, що вибух пролунав близько опівночі. Зазначається, що в цей час окупаційні моніторингові пабліки оголосили про загрозу дронів для міста.

"За повідомленням місцевих, звук лунав з боку Бердянського порту. Бердянці повідомили, що після вибуху в районі порту було видно заграву, а також, що у прибережних районах відчувався запах горілого. Окупанти ніяк не прокоментували вибух. Зранку Міноборони рф повідомило, що за ніч збили один БпЛА над Кримом, де також було чутно вибухи. Ніякої інформації про збити БпЛА в районі Бердянська – немає", – зазначається у повідомленні.

Вибухи в РФ – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 19 листопада був атакований арсенал ГРАУ на Брянщині. Вибухи прогриміли в російському місті Карачів. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку.

Також раніше повідомлялося, що ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ. У країні-агресорці Росії було уражено командний пункт. Там було чутно вибухи та видно густий туман.

Нагадаймо, з’явилися перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській області – від будівлі нічого не залишилося. Українські військові могли вдарити ракетами по садибі з північнокорейськими військовими.

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Що таке Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

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