У Конгресі США засумнівалися, чи варто відправляти Україні винищувачі F-16

Комітет Палати представників США з питань збройних сил раптово дійшов висновку, що відправлення винищувачів F-16 "не буде мудрим використанням ресурсів".

Чи варто відправляти Україні винищувачі F-16: у Конгресі зробили заяву: / колаж фото ua.depositphotos.com

Комітет Палати представників (нижньої палати американського Конгресу) у справах збройних сил визначив, що варіант з відправкою винищувачів моделі F-16 в Україні "не є розумним використанням ресурсів, які необхідні для перемоги в бою". Про це повідомляє портал CNN за словами високопоставленого "демократа" Адам Сміта.

"Чиста правда - це ціна спроби підняти F-16 і підготувати його до роботи в Україні, навіть якщо ми в основному говорили, що немає нічого більш важливого, ніж ця єдина система озброєння, і витрачали весь наш час і всі наші ресурси на це. Роблячи це, в кращому випадку ми могли б доставити в Україну кілька боєздатних F-16 протягом року, може бути, восьми місяців, якщо ми дійсно будемо наполягати на цьому", — сказав він.

На думку Сміта, без розгортання в Україні потрібної інфраструктури, F-16 приречені на "боротьбу за виживання" в повітряних боях.

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"Вам потрібно не тільки навчати пілотів. Ви повинні навчати механіків, у вас повинні бути аеродроми, на яких може розміститися F-16, і у вас повинні бути запасні частини, щоб змусити його працювати", − підсумував він.

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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