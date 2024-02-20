"Сільський ідіот Європи": майбутній прем'єр Нідерландів хоче припинити допомогу Україні

Герт Вілдерс вважає, що українські біженці приїжджають до Голландії заради безкоштовного житла і робочих місць.

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Герт Вілдерс розкритикував українських біженців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, pixabay.com

Переможець виборів, лідер ультраправої "Партії свободи" в Нідерландах Герт Вілдерс заявив, що країна прийняла занадто багато українських біженців, які приїжджають до Голландії заради безкоштовного житла і робочих місць, а не через те, що рятуються від війни. Вілдерс виступає проти продовження військової допомоги Україні.

Як повідомляє агентство Reuters, позиція Вілдерса є однією з кількох причин розколу між його політичною силою та потенційними партнерами по коаліції. Тому в Нідерландах після виборів, що відбулися три місяці тому, все ще не створили новий уряд.

У Twitter Вілдерс розкритикував українських біженців, коментуючи статтю в голландській щоденній газеті Telegraaf, в якій йдеться, що нідерландський Центральний реєстраційний центр для українських біженців вичерпує свої можливості.

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"Українці приїжджають до Нідерландів натовпами, але не через війну, а через безкоштовне житло, безкоштовну медицину та наші робочі місця. Нідерланди знову стали сільським ідіотом Європи", - заявив Вілдерс.

Зазначимо, згідно з тимчасовим механізмом захисту, біженці з України мають право подорожувати територією Євросоюзу, щоб жити і працювати в будь-якій країні щонайменше до березня 2025-го.

Зазначимо, депутати партії BBB в Нідерландах запропонували відправити на захід України біженців, враховуючи те, що ця частина країни відносно стабільна і безпечна.

Як повідомляв Главред, якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.

Нагадаємо, з 19 лютого у Великій Британії більше не діє програма допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох програм легального в'їзду для українських біженців, які виїжджають з України через повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ.

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