"Сільський ідіот Європи": майбутній прем'єр Нідерландів хоче припинити допомогу Україні

Переможець виборів, лідер ультраправої "Партії свободи" в Нідерландах Герт Вілдерс заявив, що країна прийняла занадто багато українських біженців, які приїжджають до Голландії заради безкоштовного житла і робочих місць, а не через те, що рятуються від війни. Вілдерс виступає проти продовження військової допомоги Україні.
Як повідомляє агентство Reuters, позиція Вілдерса є однією з кількох причин розколу між його політичною силою та потенційними партнерами по коаліції. Тому в Нідерландах після виборів, що відбулися три місяці тому, все ще не створили новий уряд.
У Twitter Вілдерс розкритикував українських біженців, коментуючи статтю в голландській щоденній газеті Telegraaf, в якій йдеться, що нідерландський Центральний реєстраційний центр для українських біженців вичерпує свої можливості.
"Українці приїжджають до Нідерландів натовпами, але не через війну, а через безкоштовне житло, безкоштовну медицину та наші робочі місця. Нідерланди знову стали сільським ідіотом Європи", - заявив Вілдерс.
Зазначимо, згідно з тимчасовим механізмом захисту, біженці з України мають право подорожувати територією Євросоюзу, щоб жити і працювати в будь-якій країні щонайменше до березня 2025-го.
Зазначимо, депутати партії BBB в Нідерландах запропонували відправити на захід України біженців, враховуючи те, що ця частина країни відносно стабільна і безпечна.
Як повідомляв Главред, якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.
Нагадаємо, з 19 лютого у Великій Британії більше не діє програма допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох програм легального в'їзду для українських біженців, які виїжджають з України через повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ.
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