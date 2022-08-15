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"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у Попасній

15 серпня 2022, 13:37

Від бази загарбників з приватної військової компанії залишилися лише руїни. Під завалами також "поховане" озброєння загарбників і їхні речі.

Уничтоженная база вагнеровцев в Попасной
З’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у Попасній/ Telegram

У мережі з’явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" в окупованому місті Попасна на Луганщині після того, як вона була знищена.

Кадри, які знімали, очевидно, самі загарбники, поширилися у соцмережах. На відео видно руїни, які ще навіть димлять.

При цьому самі окупанти коментують те, що бачать, за кадром ролика. Як можна зрозуміти, вони явно не очікували такого повороту подій і були шоковані цим.

"Все, немає більше, все під завалами, [неценз.]", – кажуть загарбники, коментуючи побачене.

Від колишньої бази тепер залишилися лише руїни. Під завалами також "поховане" озброєння загарбників з приватної військової компанії "Вагнера" і речі окупантів.

Уничтоженная база вагнеровцев в Попасной
Знищена база "вагнерівців" у Попасній/ Telegram
Уничтоженная база вагнеровцев в Попасной
Знищена база "вагнерівців" у Попасній/ Telegram
Уничтоженная база вагнеровцев в Попасной
Знищена база "вагнерівців" у Попасній/ Telegram

Знищення бази "вагнерівців" у Попасній

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "спалив" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії у свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"На цей раз вчора (14 серпня – ред.) у Попасній влучним ударом розбито штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", – сказав Гайдай.

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