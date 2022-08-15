"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у Попасній

Від бази загарбників з приватної військової компанії залишилися лише руїни. Під завалами також "поховане" озброєння загарбників і їхні речі.
У мережі з’явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" в окупованому місті Попасна на Луганщині після того, як вона була знищена.
Кадри, які знімали, очевидно, самі загарбники, поширилися у соцмережах. На відео видно руїни, які ще навіть димлять.
При цьому самі окупанти коментують те, що бачать, за кадром ролика. Як можна зрозуміти, вони явно не очікували такого повороту подій і були шоковані цим.
"Все, немає більше, все під завалами, [неценз.]", – кажуть загарбники, коментуючи побачене.
Від колишньої бази тепер залишилися лише руїни. Під завалами також "поховане" озброєння загарбників з приватної військової компанії "Вагнера" і речі окупантів.
Знищення бази "вагнерівців" у Попасній
Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "спалив" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії у свій Telegram-канал.
15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".
"На цей раз вчора (14 серпня – ред.) у Попасній влучним ударом розбито штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", – сказав Гайдай.
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