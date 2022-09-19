"Помста неминуча!": українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер" і отримала важливі дані

Сайт приватної військової компанії "Вагнера" зламали.

Як повідомляє IT-армія України в Telegram, саме ця група вербує найманців з російських в'язниць для відправки на війну в Україну.

Тепер в України є дані всіх завербованих групою осіб.

"Всі персональні дані найманців у нас! Кожного ката, вбивцю і насильника очікує суворе покарання. Помста неминуча!",- сказано в повідомленні.

Також українська ІТ-армія залишила нове послання всім найманцям. Банер, який повісили на сайті, показує, які "наслідки" очікують окупантів.

Всі ваші персональні дані сайту у нас. Ласкаво просимо в Україну",- звернулися ІТ-фахівці до найманців. У той же час, вони прикріпили фотографії ліквідованих окупантів.

Ракетний удар по базі путінських найманців ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора (14 серпня – ред.) в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

Читайте також: