Сценарій поступки територій РФ: дипломат про можливий формат завершення війни

З оточення Дональда Трампа надходили різні сигнали, нагадав Богдан Яременко

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/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

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Поступки агресору не приведуть ні до чого хорошого

Трамп може підійти до ведення переговорів з позиції сили

Народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко прокоментував запитання про те, чи можуть Дональд Трамп і його команда схиляти Україну до поступок по територіях для завершення війни з РФ.

"Жодні поступки агресору не приведуть ні до чого хорошого. Але такі ідеї були, і їх відкинула адміністрація США, яка завершує своє перебування при владі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Водночас дипломат нагадав про те, що з оточення Трампа надходили різні сигнали в цьому плані.

"У принципі, підхід Трампа щодо ведення переговорів із позиції сили нібито мав би поставити хрест на таких ідеях. Тобто не можна жертвувати чимось серйозним заради того, щоб досягти угоди - to make а deal, як каже Трамп", - пояснив співрозмовник.

Водночас він звернув увагу на те, що Трамп юридично ще не став президентом, а також ще не сформована до кінця його команда.

"Ми пам'ятаємо, що в попередніх командах Трампа часом були дуже суттєві розбіжності, зокрема щодо зовнішньополітичної тематики та тематики війни в Україні. Тому я зараз можу висловити лише загальні міркування, адже конкретики поки що в нас немає", - додав Яременко.

Як повідомляв Главред, у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США. Війну необхідно завершити справедливо по відношенню до України, підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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