Санкції тиснуть: російський олігарх хоче отримати українське громадянство

Михайло Фрідман / pixabay, прес-служба YES

Російський олігарх Михайло Фрідман має намір отримати українське громадянство.

Як повідомляє керівник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Forbes Україна, Фрідман хоче перереєструвати свій бізнес в Україні.

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо того, щоб отримати українське громадянство і перереєструвати основні активи в Україну. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився в Дрогобичі", - говорить він.

Новіков вважає, що перереєстрація бізнесу Фрідмана в Україні вигідна, оскільки це передбачає додаткові податки в український бюджет.

"Фінансувати знищення режиму Путіна за рахунок російських олігархів - мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", - сказав глава НАЗК.

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Громадянство України

Російський опозиціонер-публіцист Олександр Невзоров дізнався про те, що йому указом президента Володимира Зеленського присвоєно громадянство України тільки тоді, коли ця інформація потрапила в ЗМІ.

Сам Невзоров сподівається, що його багаторічний досвід дуже стане в нагоді Україні в боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої йому довелося бути кілька десятиліть.

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