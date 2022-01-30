УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по Росії

30 січня 2022, 17:22

Нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Росія, санкції
США готують нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції.

Таку можливість в інтерв'ю телеканалу CNN не виключив глава Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Менендес працює над проектом "матері всіх санкцій", який включає заходи проти основних секторів російської економіки, державного боргу, керівництва країни і призначений до застосування, якщо ситуація навколо України погіршиться.

"Деякі санкції можуть бути застосовані авансом", - сказав Менендес.

Реклама

За даними Reuters, сенатори США дуже близькі до укладення угоди про закон про санкції проти Росії за її агресію проти України. Очікується, що документ буде розглянуто на цьому тижні.

За словами співрозмовників видання, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес і представник республіканців Джеймс Ріш заявили, що збираються просунути цей законопроект на цьому тижні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Читайте ще:

viber
новини Росії санкції новини США
Зараз ви переглядаєте новину «Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуПодарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіаку Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиМісячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - борги Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаФінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удача Зліт цін на цукор: українці дізналися, скільки доведеться платитиЗліт цін на цукор: українці дізналися, скільки доведеться платити Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи
19:30

Мир з Росією неможливий

19:24

Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномаліюВідео

19:22

Викладачка Більченко вийшла заміж в Росії і заявила про готовність "померти за русский мир"

18:48

"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічіВідео

18:33

"Вживають наркотики?": в ЄП різко пройшлися по Арахамії, який закликав "не панікувати"Відео

Реклама
18:32

Кулеба розповів, як загрози Росії впливають на УкраїнуВідео

18:12

"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики

17:57

Українцям накрутять тарифи на газ і електроенергію: терміни та нові ціниВідео

17:50

Гороскоп на завтра, 31 січня 2022: Близнюкам – збитки, Дівам – обман, Терезам - віщі сниВідео

17:47

Данія надасть Україні військову техніку та зброюВідео

17:22

Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по РосіїВідео

17:00

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в УкраїнуВідео

16:47

"Нам від цього не легше": Лавров придумав нову причину, чому Україні не можна вступати до НАТОВідео

16:46

Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"Відео

16:46

"Ненавиджу українську": співробітниця каналу Рада влипла в мовний скандал і поплатилася кар'єроюВідео

16:46

Молодик 1 лютого 2022: як почистити квартиру, залучити гроші, удачу і любов

16:29

В НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в УкраїніВідео

16:25

"Космічна красуня!": Каменських на тлі чуток про свою вагітність показала голі груди

15:57

Смерть Куравльова: кому дістануться шикарна квартира і дача знаменитого актора

Реклама
15:38

У Дніпрі двоє 17-річних хлопців хотіли скупатися в річці і провалилися під лід: один з них потонув

15:32

Відгриз собі лапу, але не здався в полон: український пес-розвідник Вася втік з пастки окупантів

15:31

Гороскоп на лютий 2022 року для Риб: астролог порадила ловити удачу за хвістВідео

15:30

Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" РябчукВідео

15:10

Ціни на інтернет в Україні рекордно злетятьВідео

14:55

Напад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю - CNNВідео

14:47

Всього один секретний інгредієнт зробить плов неймовірно смачним і соковитимВідео

14:39

У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо УкраїниВідео

14:15

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

14:09

Гороскоп на лютий 2022: на Водоліїв чекає супермісяць - нова любов, великий прибуток і зміна іміджуВідео

14:06

В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки: хто ризикує залишитися без "коліс"

14:00

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 1 лютогоВідео

13:43

"Олігархам Путіна буде ніде сховатися": Лондон ударить санкціями по грошових мішках Кремля - ТрасВідео

13:01

Капуста в Україні подорожчала в 7 разів: до весни ціни стануть ще більшимиВідео

13:00

В Україні хочуть довічно позбавляти водійського посвідчення: кому загрожуєВідео

13:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

12:36

Це вже не модно: жіночий одяг, з яким прощаємося у 2022 році

12:33

"Все може погіршитися без попередження": посольство США порадило своїм громадянам покинути Україну

12:25

Голубовська розповіла, чи буде "довічна" вакцинація від коронавірусу для українцівВідео

12:05

"Їздив з понівеченими тілами по місту": під Києвом по-звірячому вбили подружню паруВідео

Реклама
11:43

ПриватБанк блокує картки: від клієнтів вимагають "відзвітувати" про походження коштів

11:17

Помер легендарний актор фільму Афоня та Іван Васильович змінює професію Леонід Куравльов

11:11

Сильна хуртовина та потужний вітер: Україну завалить снігомВідео

11:05

"Зроблять боляче всім росіянам": санкції США можуть зруйнувати економіку РФ повністю - NYTВідео

10:52

В Україні змінилися умови виходу на пенсію: головні вимогиВідео

09:51

Багато швидких і рятувальників: за ніч в Україні сталося дві моторошні ДТП, постраждали 26 людейВідео

09:48

Під Харковом 18-річна мати задушила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам

09:05

Курс долара в Україні досягне важливої позначкиВідео

09:00

Сон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщим

08:48

До 50 грн за літр: українцям назвали захмарні ціни на бензин у лютомуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти