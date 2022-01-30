Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по Росії

США готують нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції.

Таку можливість в інтерв'ю телеканалу CNN не виключив глава Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Менендес працює над проектом "матері всіх санкцій", який включає заходи проти основних секторів російської економіки, державного боргу, керівництва країни і призначений до застосування, якщо ситуація навколо України погіршиться.

"Деякі санкції можуть бути застосовані авансом", - сказав Менендес.

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За даними Reuters, сенатори США дуже близькі до укладення угоди про закон про санкції проти Росії за її агресію проти України. Очікується, що документ буде розглянуто на цьому тижні.

За словами співрозмовників видання, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес і представник республіканців Джеймс Ріш заявили, що збираються просунути цей законопроект на цьому тижні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

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