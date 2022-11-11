Самі себе зганьбили: на росТБ спеціально включили відео з образливою піснею про Путіна

Російські пропагандисти зганьбилися через відео з українським треком про Путіна і Росію / колаж фото скріншот

У Росії досі не можуть повірити в те, що українські військові вигнали російських окупантів з Херсона. Тепер там намагаються придумати різні історії навіть про те, що кадри із зустріччю мирних жителів і бійців ЗСУ нібито постановочні. Про це розповідає російський пропагандист Сергій Карнаухов на місцевому ТБ. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він, до речі, назвав "болючими" відео, на яких є момент зустрічі українських захисників і жителів звільнених населених пунктів.

"Найболючішими кадрами, якими нас будуть терзати, буде те, як організовано зустрічатимуть українські Збройні сили", - сказав пропагандист.

Найцікавіше те, що на російському телебаченні дивляться відео, на тлі якого грає неймовірно образлива для Путіна і Росії пісня.

Варто звернути увагу на вираз обличчя Карнаухова. По ньому непомітно, що ці слова викликають хоча б якесь обурення.

Російські пропагандисти зганьбилися через відео з українським треком про Путіна і Росію / скріншот

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України. У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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