"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"

Олександр Лукашенко / Reuters

У вівторок, 22 лютого, МЗС Білорусі оприлюднило заяву з приводу так званого визнання Росією самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" на тимчасово окупованій території України.

В заяві МЗС звинуватило "ряд політиків західних країн" в "неприхованому тиску і погрозах", які нібито і призвели до "зростання напруженості в східно-європейському регіоні".

Не забули також і традиційну проросійську риторику про "накачування" України зброєю і "незаконні" санкції США і Євросоюзу.

"У такій ситуації ми з повагою і розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік. Цей крок Росії має не тільки політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях і зазнають позбавлення протягом майже восьми років", - заявили в МЗС.

У той же час, в Білорусі підтримали "заяви російської сторони про відкритість до дипломатії", закликавши "не допустити кровопролиття між братніми слов'янськими народами".

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Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до українського народу.

"Хочу звернутися до українського народу і керівництва: давайте зробимо так, щоб ми завжди жили в мирі та злагоді. Це наш шлях - шлях миролюбності і злагоди", - сказав Лукашенко.

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" і " ЛНР " на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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