"В РФ постійно тренуються розгортати ядерну зброю": у розвідці попередили про загрозу

У розвідці пояснили, чи вдарить Путін ядерною зброєю/ УНІАН, ua.depositphotos.com

У країні-агресорці РФ постійно проводяться навчання з розгортання і підготовки до удару з ядерної зброї.

Тому загроза ядерного удару з боку Росії досі залишається. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, пише "РБК-Україна".

Проте поки що немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий застосувати "ядерку" проти України.

"Ознак того, що він (Путін – ред.) завтра застосує таку зброю, немає. Але там постійно проводяться тренування, саме визначені, планові тренування щодо розгортання ядерної зброї, переміщення боєзаряду, підготовка носіїв ядерної зброї до застосування", – зазначає Скібіцький.

Він наголосив, що в РФ є чимало носіїв ядерної зброї.

"Носії є – це ті ж самі Ту-22, Ту-95, Ту-160, носії системи "Калібр", які перебувають в Чорному морі, також можуть нести тактичний ядерний боєзаряд. Тобто така загроза залишається і ми це розуміємо", – зазначив він.

Загроза ядерного удару з боку РФ

Росія уже неодноразово "бряцала" своєю ядерною зброєю, щоб залякати Україну та західні держави. Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані території – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Другий президент України (1994-2005 роки) Леонід Кучма висловив думку, що РФ навряд чи застосує стратегічну ядерну зброю, адже знає, які наслідки на неї за це чекають. Є лише два випадки, за яких Кремль може піти на такий крок:

якщо буде реальна загроза самому існуванню Росії,

у відповідь на стратегічний ядерний удар, який буде нанесений по її території.

Проте Путін може вдарити по території України тактичною ядерною зброєю, зазначив Кучма.

Нагадаємо, у Центрі оборонних стратегій повідомили, що на території захопленого Росією Криму є всі ознаки того, що Москва розмістила там тактичну ядерну зброю. Російські ракети можуть загрожувати безпеці будь-якої столиці Європи.

При цьому в РФ нещодавно висловилися щодо того, коли вони можуть застосувати ядерну зброю. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв перерахував 4 підстави для застосування такої зброї:

старт ядерних ракет противника,

застосування ним ядерної зброї,

нанесення удару по критичній інфраструктурі, яка управляє ядерною зброєю,

інші дії, які загрожують існуванню Росії.

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