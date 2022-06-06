Росію на Радбезі ООН звинуватили в насильстві в Україні: Небензя пішов із засідання зі скандалом

Василь Небензя / REUTERS

На засіданні Ради Безпеки ООН 6 червня російську армію звинуватили в численних фактах сексуального насильства в Україні.

Як повідомляє в Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель, під час його промови російський постпред Василь Небензя покинув зал на тлі цих звинувачень.

Під час виступу Мішеля на адресу Росії прозвучали звинувачення в сексуальному насильстві в Україні і блокуванні експорту зерна по Чорному морю.

"Ви можете покинути зал, шановний посол, можливо, це легше, ніж чути правду", - прокоментував Мішель вчинок Небензі.

На дії Небензі відреагував і український постпред Сергій Кислиця.

"Втеча Небензя з Ради Безпеки сьогодні була справжньою розвагою в Палаті, наповненій отруйною російською слинявою брехнею", - зазначив він.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше сказав, що окупаційна армія РФ поступово переходить до оборони на всіх напрямках фронту. Ворожі війська намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу тривають тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У НАТО вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. Як стверджують в Альянсі, Київ вже переломив хід подій у бойових діях. Тому у держави є можливість повернути і Крим, і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США припускають, що російські війська спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області, щоб зберегти лінії забезпечення. Просуватися вони там вже не зможуть через невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть покинути зайняті позиції, а ЗСУ піти в контрнаступ в Ізюмському районі.

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