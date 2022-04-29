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"Велике розчарування, гнів і досада": Радбез ООН не зміг зупинити війну проти України - Гуттеріш

29 квітня 2022, 06:52

Рада безпеки ООН не ухвалила жодної резолюції щодо війни Росії проти України.

Антоніу Гуттериш
Радбез ООН не зміг зробити все, що в його силах, щоб запобігти або зупинити війну РФ проти України - Гуттеріш / president.gov.ua

Рада безпеки Організації об'єднаних націй не змогла вжити належних заходів, щоб запобігти або зупинити війну Росії проти України. Нездатність Радбезу вирішити проблему стала великим розчаруванням, досадою і гнівом. При цьому сама ООН здійснювала інші дії, спрямовані на допомогу українській державі. Про це заявив генеральний секретар Організації Антоніу Гуттеріш.

Як повідомляє BBC, керівник ООН визнав, що Радбез виявився не здатний ані запобігти, ані зупинити напад РФ на Україну. Така ситуація стала "джерелом великого розчарування, досади і гніву".

читайте такожКонгрес США хоче виключити Росію з Радбезу ООН - Axios"Дозвольте мені бути гранично чітким: Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її", - зазначив Гуттеріш.

При цьому вказується, що пізніше Гуттеріш сказав – у той час, коли Рада безпеки була скута в своїх діях, сама ООН змогла вжити інших заходів.

Відомо, що до Радбезу ООН входять 15 держав, які повинні забезпечувати мир і безпеку на планеті. Росія - одна з 5 держав, які є постійними представниками Радбезу і можуть накладати вето на рішення. Резолюцію щодо війни РФ проти України не було ухвалено через позицію Москви.

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Водночас Генасамблея ООН затвердила дві резолюції:" агресія проти України" та "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

Крім того, структури Організації надають гуманітарну допомогу районам, переселенцям і біженцям з України, постраждалим від військової атаки російських військ.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув Організації об'єднаних Націй у відсутності ініціативності. Коментуючи заяву ООН про готовність створити тристоронню комісію для організації гуманітарних коридорів, він сказав, що міжнародні інститути виявилися слабкими і навряд чи можуть робити реальні дії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після ракетного удару Москви по Києву 28 квітня заявив, що Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН. Він закликав надати Україні більше зброї і посприяти у вирішенні гуманітарних питань.

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ООН Радбез ООН війна Росії та України Антоніу Гуттеріш
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