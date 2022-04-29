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Ракетний удар по Києву: президент різко розкритикував ООН

29 квітня 2022, 22:34

Зеленський назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша приниженням організації з боку РФ.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський дорікнув ООН / скріншот

Глава держави Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша приниженням організації з боку РФ. А також висловив жаль, що обстріл залишилося без потужної відповіді.

"Триває розбір завалів у Києві, куди під час візиту генсека ООН вдарили російські ракети. Прикро, але свідоме і жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилося без потужної відповіді", - сказав Зеленський під час сьогоднішнього звернення.

Він додав, що сьогодні стало відомо про загибель від ракетного удару журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич. Глава держави зазначив, що загибла кореспондентка стала 23 представницею медіа, чиє життя обірвалося в результаті російського вторгнення.

"Мої співчуття всім рідним і вічна пам'ять всім жертвам", - звернувся до близьких загиблої Зеленський.

Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві пролунали вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

У результаті ворожого обстрілу, сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10.

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