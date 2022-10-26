Російський священик запропонував жінкам більше народжувати, щоб пережити війну в Україні

Війська РФ / Міноборони РФ, скріншот

Настоятель храму великомучениці Варвари при штабі ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв видав скандальну заяву.

За його словами, російським жінкам потрібно більше народжувати, щоб легше було переносити мобілізацію.

У РПЦ вважають, що жінкам було простіше переносити мобілізацію синів, якби у них було кілька дітей.

"Кожній дамі від природи Господь в більшості попустив народити багато дітей. ... Очевидно, дитина буде не один, а більше, в більшості випадків. А значить, їй не так боляче і страшно буде з ним розлучатися, нехай навіть на час" , – сказав священик.

РПЦ про війну в Україні

Нагадаємо, глава РПЦ Патріарх Кирил підтримав вторгнення військ Росії в Україну.

Також він заявив, що багаті люди в Росії повинні ділитися своїми коштами з нужденними, інакше їх чекає "шлях у пекло".

"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів іншим - тим, хто потребує, тим, хто страждає , - тоді володіння багатством стає виправданим, і ця людина буде поповнювати своє багатство - Господь буде допомагати йому збільшувати свої матеріальні можливості, поки ці можливості служать іншим людям, особливо знаходяться в критичній життєвій ситуації", - сказав він, передає ТАСС.

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