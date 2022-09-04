Патріарх Кирило почав погрожувати росіянам пеклом

Патріарх Кирило / УНІАН, АІФ

Патріарх Кирило виступив з новою скандальною заявою. Він закликав багатих людей в Росії ділитися своїми коштами з людьми, інакше їх чекає "шлях в пекло".

"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів іншим - тим, хто потребує, тим, хто страждає, - тоді володіння багатством стає виправданим, і ця людина буде поповнювати своє багатство - Господь буде допомагати йому збільшувати свої матеріальні можливості, поки ці можливості служать іншим людям, особливо знаходяться в критичній життєвій ситуації", - сказав він, передає ТАСС.

За його словами, якщо людина "з великої кількості грошей не може допомогти іншому - це шлях в пекло, і говорити тут нема про що".

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При цьому предстоятель РПЦ нагадав про євангельське вираження Христа про те, що "важко багатому увійти в Царство Боже".

Нагадаємо, 2 червня постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

При цьому зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила.

Повідомляється, що проти Патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що Україна і надалі буде працювати над тим, щоб проти нього в майбутньому були введені обмеження.

"Україна буде продовжувати домагатися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку", - зазначив Ніколенко.

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