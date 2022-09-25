Російські жінки придумали "бізнес на мобілізованих" / скріншот

Росіянка, яка ймовірно проживає в тимчасово окупованому Криму, поділилася "бізнес-ідеєю", яка допоможе їй заробити на мобілізації.

Вона розповіла, що її знайомого скоро мобілізують. Поки цього не сталося, вона просить його одружитися, щоб після його смерті в Україні вона змогла отримати 7 мільйонів рублів від держави, пише Nexta.

Жінка щиро обурювалася, що знайомий не поспішає одружуватися, хоча для неї "це дуже важливо", тому що дозволить закрити іпотеку.

"У мене 2 неповнолітніх дитини, я зможу отримувати пільги і допомогу. Складно уявити, скільки таких чоловіків у Криму могли б допомогти самотнім жінкам вирішити питання з боргами. Жах, що доводиться їх вмовляти", - поскаржилася"бізнесменка".

Росіянка додала, що для чоловіків теж безумовний плюс в цій ситуації. Адже якщо він одружується, то йому "буде до кого повертатися, буде та, яка буде його чекати".

Росіянка придумала, як разаботать на мобілізації / скріншот

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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