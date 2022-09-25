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Російські жінки придумали "бізнес на мобілізованих"

25 вересня 2022, 11:42

Росіяни продовжують вражати своїм цинізмом. Жінка зібралася отримати вигоду з мобілізації.

Мобілізація
Російські жінки придумали "бізнес на мобілізованих" / скріншот

Росіянка, яка ймовірно проживає в тимчасово окупованому Криму, поділилася "бізнес-ідеєю", яка допоможе їй заробити на мобілізації.

Вона розповіла, що її знайомого скоро мобілізують. Поки цього не сталося, вона просить його одружитися, щоб після його смерті в Україні вона змогла отримати 7 мільйонів рублів від держави, пише Nexta.

Жінка щиро обурювалася, що знайомий не поспішає одружуватися, хоча для неї "це дуже важливо", тому що дозволить закрити іпотеку.

"У мене 2 неповнолітніх дитини, я зможу отримувати пільги і допомогу. Складно уявити, скільки таких чоловіків у Криму могли б допомогти самотнім жінкам вирішити питання з боргами. Жах, що доводиться їх вмовляти", - поскаржилася"бізнесменка".

Росіянка додала, що для чоловіків теж безумовний плюс в цій ситуації. Адже якщо він одружується, то йому "буде до кого повертатися, буде та, яка буде його чекати".

Росіянка придумала, як раз потрапити на мобілізації
Росіянка придумала, як разаботать на мобілізації / скріншот

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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Автор: Сергій Кущ
мобілізація війна в Україні
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