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Каспаров розповів, як домогтися краху путінського режиму

30 березня 2022, 17:48

Миру не буде, поки Путін перебуває при владі. Перемир'я для нього - це можливість перегрупуватися. Він бачить Україну як перешкоду на шляху своїх планів.

Путін, Каспаров
Завдання Путіна - залишитися при владі, зазначив Каспаров / Колаж Reuters, УНІАН

Плани Володимира Путіна щодо захоплення всієї України руйнуються, оскільки ресурсів для підтримки кампанії недостатньо. Але водночас військова поразка - це пряма дорога на політичний ешафот для господаря Кремля.

Таку думку озвучив на своїй сторінці у Facebook російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

За його словами, завдання Путіна - залишитися при владі.

"Він розуміє, що військова поразка - це пряма дорога на політичний ешафот, а особисто для нього це кінець життя. Путін жодним чином не готовий визнавати навіть часткову поразку в Україні. Йому потрібна перемога, причому до 9 травня, тому він кидає на війну всі ресурси (...) Тому я дуже скептично ставлюся до переговорів, які ведуться зараз. Україна можливо була б готова на повернення до демаркаційних ліній на 24 лютого, природно не визнаючи жодних анексій. Але проблема в тому, що Путіна це не влаштовує. Він не може відмовитися від мети політичної перемоги, вираженої зокрема в територіальних придбаннях", - написав Каспаров.

На його думку, миру не буде, поки Путін перебуває при владі. Перемир'я для президента РФ - це можливість перегрупуватися.

"Він бачить Україну як перешкоду на шляху своїх загарбницьких геополітичних планів, тому якщо він не доб'ється успіху в даний конкретний момент - він буде намагатися використовувати інші можливості", - вважає Каспаров.

читайте такожДо 9 травня Путіну потрібна перемога: експерт назвав наступну можливу жертву російської агресіїРосійський опозиціонер додав, що єдиною розумною позицією для вільного світу є стратегія, спрямована на крах путінського режиму.

"А шлях до краху путінського режиму лежить через перемогу України в цій війні та підняття українського прапора в Севастополі", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, раніше ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець припустив, що президент країни-агресора Володимир Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї через інстинкт самозбереження. Але якщо він все ж таки віддасть такий наказ, то найімівірніше буде ліквідований.

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