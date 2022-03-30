"Його пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв’язувати ядерну війну

Путін будує палаци і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни, вважає радник голови ОП.
Російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, тому що це викличе гнів самих росіян і вони можуть його "прибрати".
Те, що Путін боїться реакції росіян на свої дії, видно уже з того, що він навіть не наважився оголосити загальну мобілізацію в РФ. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю ВВС.
"Це людина, яка робить гарний манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци і яхти і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни", – зазначив Арестович.
За словами радника голови ОП, Путін побоявся оголосити загальну мобілізацію, адже це могло б суттєво змінити загальну суспільну обстановку. А російська влада, яка боїться навіть автомати дати своїм громадянам, не поставить їх під загрозу ядерної війни, адже боїться їхньої реакції на це.
"Його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність", – каже Арестович.
Раніше в Кремлі заявили, що Росія, мовляв, не розглядає можливість застосування ядерної зброї в Україні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що ядерну зброю можуть застосувати тільки тоді, коли є загроза існуванню російської держави.
Також раніше журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв повідомляв з посиланням на джерело в російських спецслужбах, що Путін може вдатися до ядерного удару у випадку повного провалу взяття Києва. Але є п’ятеро людей, які можуть зупинити запуск ядерної ракети, навіть якщо російський диктатор віддасть такий наказ.
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