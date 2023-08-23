'Ракета влучила у вікно': росіяни жахнули з 'Панцира' по житловому будинку в Хімках

У будинку живе сім'я співробітника російської служби безпеки.

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В ударі Росія звинуватила Україну / Колаж Главреда. Фото: ВЧК-ОГПУ, Вікіпедія

Російські окупанти під час відбиття нічної атаки невідомих безпілотників на Московську область влучили ракетою ЗРК "Панцир" по приватному будинку в Хімках. У МЗС країни-агресорки вже погрожують Україні "наслідками" через руйнування цивільної інфраструктури, які насправді спричинила робота їхньої ППО.

Як пише російський Telegram ВЧК-ОГПУ, у приватний будинок прилетіла саме ракета з ЗРК "Панцир", тоді як столична влада брехала, що будівлі були пошкоджені уламками нібито збитих БПЛА.

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У той момент в будинку перебувала сім'я співробітника російської служби безпеки. Усі живі.

Водночас російська влада, яку цитує видання "Коммерсантъ", звітує про "відбиття чергової атаки українських дронів на столичний регіон".

Щоправда, у заяві російських окупантів немає згадки, що саме російський ЗРК "Панцир" пошкодив цивільну інфраструктуру. У МЗС Лаврова пригрозили Україні "відповіддю" за нібито влаштований "теракт".

Атака БПЛА на Москву

У ніч на 23 серпня у Москві пролунали нові вибухи. Незабаром влада повідомила про роботу ППО по ворожих БПЛА. В результаті роботи російської протиповітряної оборони пошкоджено будинки росіян.

Втім, до Москви дісталися три дрони. ППО росіян працювала і в області. У РФ почали виправдовуватися, що "не змогли кілька безпілотників збити".

За словами джерела NV в українській військовій розвідці, нинішній удар дронів по столиці країни-агресорки, як і попередні атаки, є справою рук ГУР.

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