"Розчавити Росію": розкрито несподіваний сценарій перемоги у війні з РФ

Західні союзники могли б просто знищити Росію, впевнений Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, 22-га ОМБр

Україні досить проблематично поодинці виграти війну на виснаження проти країни-окупанта РФ, заявив ветеран російсько-української війни майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

В інтерв'ю Obozrevatel він підкреслив, що своєю економічною міццю західні союзники могли б "просто розчавити" Росію, зупинивши Путіна в Україні, якби усвідомлювали, що він має намір розв'язати Третю світову.

"Ми могли б її просто розчавити, якби всі ці країни усвідомили, що Кремль намагається розв'язати Третю світову війну, і що треба всім разом зупинити його прямо тут, в Україні, поки це можливо. Але нам дають крихти зі столу", — упевнений експерт.

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При цьому він упевнений в тому, що для перемоги над Росією необхідна західна коаліція, яка разом з Україною може розбити агресора. Експерт також вважає, що для того, щоб зупинити зміцнення осі РФ — Іран — КНДР, необхідно щоб разом з українськими військами воювали солдати з США, Німеччини, Великобританії та інших союзників по НАТО.

"Чи зможемо ми перемогти в цій війні? Поки Росія не зміцніла, поки мова йде саме про ці війська РФ, ми здатні нехай не звільнити всі території, але дуже істотно порвати російську армію... треба бути готовим до того, що війна не закінчиться в наступному році, вона буде тривала і дуже важко", — підсумував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

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