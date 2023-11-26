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Розвідка України дізналася про плани РФ напасти на країни Балтії: заява Латвії

Андрій Ганчук
26 листопада 2023, 14:53
Якщо Росія вирішить, що вона "здобула перемогу" в Україні, у неї з'явиться нова стратегічна "мета", вважає президент Латвії Едгарс Рінкевічс.
Війська РФ, країни Балтії
Росія будуватиме плани щодо нападу на країни Балтії, якщо вважатиме, що "перемогла" в Україні - Рінкевічс / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Агресорка Росія "мріє" знову зробити свою Російську імперію XIX століття, до якої входили б країни Балтії, Молдова, Казахстан і Фінляндія. Потрібно збільшити кількість військ НАТО, час посилитися ще є. Якщо Москва дійде висновку про те, що вона "перемогла в Україні", захоплення балтійських держав може стати її стратегічною "метою". Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевічс.

В інтерв'ю Суспільне він розповів про те, що Росія розмріялася про свою "імперію" в межах ХІХ століття.

"Я абсолютно переконаний, що судячи з того, що говорить російська пропаганда і деякі російські офіційні особи, це мрія РФ відновити Російську імперію, не тільки коли йдеться про країни Балтії, Молдову або Казахстані. Це також і Фінляндія. Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про Російську імперію 19 століття",- вважає Рінкевичс.

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За його словами, наразі є час для посилення оборонної системи і перекидання в регіон додаткових військ НАТО. Союзники багато чому навчилися "з досвіду України". І країни Балтії можуть стати стратегічною "метою" Кремля після російсько-української війни.

"Ми не сприймаємо речі легковажно. Але скажу, що на цей момент ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися", - підкреслив Едгарс Рінкевічс.

Росія може напасти на країни Балтії

Росія може напасти на Польщу, Молдову та країни Балтії, зазначав президент Володимир Зеленський. Український гарант акцентував увагу на тому, що Москва вважає країни пострадянського простору "своєю власністю".

РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії, вважає представниця Комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакалін. Щоб цього не сталося, Захід повинен дати Україні перемогти Росію у війні.

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, до такого висновку прийшли німецькі аналітики DGAP. Вони вважають, що Росія за декілька років відновить свою військову міць і нападе на країни Балтії.

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країни Балтії Латвія війська Росії війна Росії та України
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