У Криму на аеродромі РФ люта пожежа: ЗМІ повідомили про серйозні наслідки

Головне:
- У Криму вночі лунали вибухи
- Під удар безпілотників потрапив аеродром Кіровське
- Супутникові знімки свідчать про серйозні пожежі на аеродромі
У ніч на 28 червня у тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що чули звук прольоту дронів, після чого в районі аеродрому Кіровське було гучно.
Як повідомляють ЗМІ, цієї ночі зафіксовано удар безпосередньо по аеродрому. Скоріш за все, ураження зазнали склади та об'єкти ППО. Також є влучання по одній з авіаційних стоянок, там горить вертоліт і вибухали паливні баки винищувачів Су.
Окрім цього моніторингова група ЗМІ з посиланням на супутникові знімки повідомляє, що супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі.
Ще одним підтвердженням неспокійної ночі у Криму стало те, що близько 01:30 у Джанкойському районі було чути роботу російської протиповітряної оборони, можливо по тих самих дронах.
Дивіться відео наслідків нічної атаки на Крим:
Удари по Криму - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що дрони ГУР МО завдали потужного удару по системі протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму, знищивши критичні радари, що "осліпили" ворожу ППО.
Раніше повідомлялося, що Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. Зокрема, внаслідок атаки у ніч на 12 червня пошкоджено цінну техніку.
Напередодні Служба безпеки України 3 червня завдала третього удару по Керченському (Кримському) мосту. Цього разу була атакована одна з найскладніших конструктивних частин мосту.
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Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
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