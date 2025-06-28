У Криму на аеродромі РФ люта пожежа: ЗМІ повідомили про серйозні наслідки

Наслідки удару по аеродрому видно навіть на супутникових знімках.

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У Криму цієї ночі було неспокійно / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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У Криму вночі лунали вибухи

Під удар безпілотників потрапив аеродром Кіровське

Супутникові знімки свідчать про серйозні пожежі на аеродромі

У ніч на 28 червня у тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що чули звук прольоту дронів, після чого в районі аеродрому Кіровське було гучно.

Як повідомляють ЗМІ, цієї ночі зафіксовано удар безпосередньо по аеродрому. Скоріш за все, ураження зазнали склади та об'єкти ППО. Також є влучання по одній з авіаційних стоянок, там горить вертоліт і вибухали паливні баки винищувачів Су.

відео дня

Окрім цього моніторингова група ЗМІ з посиланням на супутникові знімки повідомляє, що супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі.

Ще одним підтвердженням неспокійної ночі у Криму стало те, що близько 01:30 у Джанкойському районі було чути роботу російської протиповітряної оборони, можливо по тих самих дронах.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків нічної атаки на Крим:

Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що дрони ГУР МО завдали потужного удару по системі протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму, знищивши критичні радари, що "осліпили" ворожу ППО.

С-400 / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. Зокрема, внаслідок атаки у ніч на 12 червня пошкоджено цінну техніку.

Напередодні Служба безпеки України 3 червня завдала третього удару по Керченському (Кримському) мосту. Цього разу була атакована одна з найскладніших конструктивних частин мосту.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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