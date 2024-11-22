Росіян заманили в пастку: у Малі розгромили колону бойовиків із ПВК Вагнера

Основне:
- У Малі знищено 6 російських найманців
- У колоні було підірвано два авто, захоплено зброю
В африканській республіці Малі було розгромлено колону російських бойовиків із ПВК "Вагнера".
У результаті знищено шестеро російських найманців, повідомляє російський ресурс Astra.
Імовірно, напад стався 21 листопада між Бандіагарою і Джигібомбо в Малі. Стверджується, що крім шести знищених найманців у колоні було підірвано два автомобілі.
Крім того, нападники захопили у російських найманців безліч зброї і боєприпасів - на трофейних шоломах видніються шеврони ПВК "Вагнер".
У Мережі опубліковано відеозапис, на якому видно результати атаки туарегів. Уточнюється, що засідка на конвой російських терористів була організована в області Мопті в Малі.
Розгром ПВК "Вагнера" в Малі
Нагадаємо, в Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна і захоплював українські міста Бахмут і Соледар.
Як повідомляв Главред, дані про втрати російського збройного угруповання в Малі розповіли російські провоєнні блогери. У мережу також потрапили фото і відео з розгрому колони урядових сил і "вагнерівців" у Республіці Малі біля кордону з Алжиром.
Пізніше з'явилася інформація про те, що пстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі. "Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності", - написали повстанці в соцмережах.
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Розгром ПВК "Вагнера" в Малі - що відомо
У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.
Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ.
Видання The Times писало про те, що глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов із 2023 року планував напад на бойовиків ПВК "Вагнера" в Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.
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