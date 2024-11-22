Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росіян заманили в пастку: у Малі розгромили колону бойовиків із ПВК Вагнера

Олексій Тесля
22 листопада 2024, 19:34
590
Засідка на конвой російських терористів була організована в області Мопті в Малі.
Скріншот
У Малі розгромили бойовиків Вагнера / Скриншот

Основне:

  • У Малі знищено 6 російських найманців
  • У колоні було підірвано два авто, захоплено зброю

В африканській республіці Малі було розгромлено колону російських бойовиків із ПВК "Вагнера".

У результаті знищено шестеро російських найманців, повідомляє російський ресурс Astra.

відео дня

Імовірно, напад стався 21 листопада між Бандіагарою і Джигібомбо в Малі. Стверджується, що крім шести знищених найманців у колоні було підірвано два автомобілі.

Крім того, нападники захопили у російських найманців безліч зброї і боєприпасів - на трофейних шоломах видніються шеврони ПВК "Вагнер".

У Мережі опубліковано відеозапис, на якому видно результати атаки туарегів. Уточнюється, що засідка на конвой російських терористів була організована в області Мопті в Малі.

  • У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер"
    У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер" t.me/astrapress
  • У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер"
    У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер" t.me/astrapress
  • У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер"
    У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер" t.me/astrapress
  • У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер"
    У Малі знищили бойовиків ПВК "Вагнер" t.me/astrapress

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі

Нагадаємо, в Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна і захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Як повідомляв Главред, дані про втрати російського збройного угруповання в Малі розповіли російські провоєнні блогери. У мережу також потрапили фото і відео з розгрому колони урядових сил і "вагнерівців" у Республіці Малі біля кордону з Алжиром.

Пізніше з'явилася інформація про те, що пстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі. "Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності", - написали повстанці в соцмережах.

Читайте також:

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі - що відомо

У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ.

Видання The Times писало про те, що глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов із 2023 року планував напад на бойовиків ПВК "Вагнера" в Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мали ПВК Вагнер
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

22:07Україна
Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

21:34Україна
"Це стосується всіх": Зеленський різко відреагував на "вихідний" Верховної Ради

"Це стосується всіх": Зеленський різко відреагував на "вихідний" Верховної Ради

21:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

Гороскоп на завтра 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

"Він чекав на мене і я повернулася": Віра Брежнєва зробила публічне зізнання - деталі

"Він чекав на мене і я повернулася": Віра Брежнєва зробила публічне зізнання - деталі

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

Останні новини

22:07

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

21:34

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

21:20

"Це стосується всіх": Зеленський різко відреагував на "вихідний" Верховної Ради

21:18

"Ми - іграшки в сміттєвому пакеті": діти зрадника Джигана страждають від самотності

21:14

РФ може здійснити ядерний удар, її нічого не стримує - Катков

Трамп готує неприємності РФ, Китаю та Ірану, а для України може запустити ленд-ліз - ЗагороднійТрамп готує неприємності РФ, Китаю та Ірану, а для України може запустити ленд-ліз - Загородній
20:50

Чи припинить Трамп допомогу Україні: експерт розкрив, що зміниться на фронтіЕксклюзив

20:49

"Для чого все це": солістка А-студіо жорстко видала свою позицію і вилаяла колег за мовчання

20:37

Військових із КНДР перекинули в Україну: у ЗСУ назвали напрямок

20:35

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак "Зелена хвиля"Відео

Реклама
20:20

Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна: президент розкрив подробиці

19:47

Чому не варто користуватися сушаркою для рук: відповідь здивує багатьохВідео

19:34

Росіян заманили в пастку: у Малі розгромили колону бойовиків із ПВК ВагнераФото

19:25

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

19:22

РФ продовжить випробування "Орешника": Путін похвалився своєю "вундерваффе"

19:10

Пітерський гопник вирішив налякати світ своїм "Орешником"Погляд

19:08

Торкнеться не тільки "соціалки": експерт розповів, що буде з Україною без грошей СШАВідео

18:51

Розстріляли беззбройних: війська РФ жорстоко вбили п'ятьох бійців ЗСУ - Лубінець

18:47

10 цікавих ідей подарунків на Новий рік 2025: підійдуть для батьків та друзів

18:44

ЗСУ змушені відступати: у Генштабі розкрили деталі операції на Курщині – ЗМІ

18:02

Україна могла завдати удару у відповідь по ракетному полігону "Капустин Яр" - ЗМІ

Реклама
17:55

"Каральний удар по РФ": Захід може повернути Україні ядерну зброю – ЗМІ

17:47

Безпеці США кидають виклик: Пентагон змінює ядерну стратегію слідом за РФ

17:40

РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогнозЕксклюзив

17:39

Що означають кольорові крапки та лінії на шинах: водіям назвали важливий нюанс

17:27

"Я більше нікого не зустріну": Віра Брежнєва вперше розповіла про розлучення з Меладзе

17:20

Графік вимкнення світла на 23 листопада: обмежень буде значно менше

17:14

Удар ракетою "Кедр": у Генштабі заговорили про передачу ЗСУ комплексу THAAD – ЗМІВідео

16:50

Більшість не здогадується: чому люди кажуть "алло", коли підіймають слухавку

16:32

З 1,9 до 15 млн грн: Кабмін пропонує збільшити виплату сім'ям загиблих захисників

16:10

Сувора зима і морози: кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні

16:01

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

15:59

Захистите себе і сім'ю: які продукти потрібно освятити в церкві 23 листопада

15:50

Цікавий рецепт голубців без м’яса на Різдво: сподобається всім ріднимВідео

15:48

Удар "Кедром" по Дніпру: у ГУР назвали кількість ядерних ракет-носіїв у РФ

15:33

Китайський гороскоп на завтра 23 листопада: Бикам - роздратування, Кроликам - потік любові

15:15

Офіціантка: у Росії публічно принизили Алсу

15:12

Чому італійці не люблять пасту з кетчупом: шеф-кухар здивував відповіддю

14:59

Ракетний комплекс Кедр: що відомо про експериментальну зброю РФ

14:54

"Ми не втомлюємося одне від одного": Артемій Єгоров поділився секретом ідеального шлюбу

14:53

"Світить" штраф: кому заборонено їздити в Польщі на авто з українськими номерами

Реклама
14:38

Коли в Україні припиняться опади: синоптикиня назвала точну дату

14:27

Рютте зустрінеться із Трампом для мирних переговорів щодо України: у WP дали прогноз

14:25

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

14:00

"Не ховати голову в пісок": чи очікувати клієнтам ЕКО МАРКЕТ підвищення цін на продукти новини компанії

13:51

Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням: господині будуть здивовані

13:47

Загроза ракетного удару РФ по центру Києва: у Зеленського зробили заяву

13:38

"Хоче в кадр": Олександр Педан розповів про захоплення молодшого сина

13:33

Несолодке життя в СРСР: найдивніші "смаколики" для дітей часів радянщини

13:05

Порошенка розкритикували за появу на прем'єрі фільму "Буча" в куртці за 6000$

13:05

По Дніпру РФ вдарила з комплексу "Кедр": в ГУР розповіли про нову ракету окупантів

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти